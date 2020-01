Colectiva embiste a motociclistas en Texmelucan

Una unidad del transporte público conocido como la ruta de los Amarillos, embistió a los tripulantes de una motocicleta sobre la carretera federal México-Puebla a la altura de de San Cristóbal Tepatlaxco; los tripulantes fueron reportados como graves.

Alrededor del mediodía de este miércoles se reportó un accidente en la carretera federal México-Puebla a la altura de la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco, por lo que solicitaron la presencia de los paramédicos.

De acuerdo con uno de los testigos, la unidad de transporte público, la cual cubre la ruta Texmelucan-Huejotzingo, realizó un corte de circulación, presuntamente sin prender sus direccionales, por lo que impactó a la motocicleta.

En este sentido, los paramédicos de Cruz Roja y de los Servicios Prehospitalarios del municipio, atendieron a quines fueron identificados como Rosa N y Cristian N.

Cabe señalar que al lugar arribó uno de los familiares de las víctimas, quien señaló: “Mi sobrino está lesionado del labio, mi cuñada esta inconsciente, los trasladaron al seguro”.

Asimismo agregó: “Que el responsable pague todo lo que tiene que pagar, todos los daños, no me interesa la motocicleta, me interesan mis familiares”.

Es importante decir que testigos de los hechos querían golpear al conductor de la unidad colectiva, sin embargo, arribó personal de Seguridad Vial del Estado para entablar un dialogo con la muchedumbre, impidiendo la agresión contra el conductor.