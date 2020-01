Cinco Aztecas figuran en el Top 10 del draft de la LFA

Este sábado en las instalaciones del FES Acatlán a partir de las 10:00 horas dará inicio la quinta edición del Draft de la Liga de Fútbol Americano de nuestro país, donde la expectativa estará puesta en el talento universitario recién egresado y en el cual, dentro de la lista Top-10, son cinco jugadores ex Aztecas de la UDLAP, los que serán de los más solicitados.

Artilleros del Cinco de Mayo deberá de ser inteligente en cuanto a sus selecciones de talento para amalgamar el talento con el que contaba, más los tres refuerzos extranjeros recién llegados a Puebla el pasado fin de semana, además de los jugadores que podrán ser seleccionables.

Los cinco ex Aztecas que se encuentran entre las primeras 10 selecciones a seguir en el draft serán los siguientes: Diego Bedolla: la posición del liniero ofensivo es complicada de destacar; sin embargo, el desempeño que ha tenido este jugador a lo largo de los años lo ha hecho sobresalir. Jugó liga mayor en Aztecas de la UDLAP con quienes consiguió 3 campeonatos, uno de ellos a nivel nacional en 2016; bicampeón en el Mundial Universitario. También, formó parte de la Selección CONADEIP. Entre sus reconocimientos más destacados: novato del año 2014, formó parte de la selección ideal de CONADEIP por cinco años, jugador más valioso en el segundo juego del Mundial Universitario 2018 contra Corea del Sur.

Osvaldo Zumalacarregui: considerado como uno de los terrores de la defensiva. Es “back defensivo” quien jugó en Aztecas de la UDLAP, donde consiguió el tricampeonato 2013-2016, el bicampeonato en el Mundial Universitario, formó parte de la selección CONADEIP en 6 ocasiones y 5 veces en la selección ideal de CONADEIP. Entre sus reconocimientos más destacados están: Récord de tackleadas de todos los tiempos de CONADEIP y líder en tackleadas 2015 al 2018.

Brian Correa: es uno de los mejores corredores de su generación, jugó en Aztecas de la UDLAP, donde consiguió 2 campeonatos (2014 y 2016), logró participar para el campeonato del Mundial Universitario 2018. Cinco veces seleccionado nacional CONADEIP y 5 veces Selección Nacional. Entre sus reconocimientos más destacados están: jugador más valioso en la final 2016, jugador ofensivo 2017 y líder corredor 2017 y 2019.

Diego Ruíz: es uno de los “quarterbacks” más elusivos del “draft”. Jugó liga mayor en Aztecas de la UDLAP, donde logró 3 campeonatos (2013, 2014 y 2016), campeón nacional 2016. Formó parte de la selección CONADEIP en 4 ocasiones. De sus reconocimientos más destacados están: jugador más valioso 2016 en el Tazón de las Estrellas, jugador más valioso 2017, líder pasador en yardas 2017 y 2019 acumuló un total de 122 yardas totales en temporada y playoffs.

Eduardo Retana: uno de los mejores receptores de Aztecas de la UDLAP, donde logró el campeonato CONADEIP 2013, 2014 y 2016, junto con el Campeonato Nacional. Participó en el Mundial Universitario 2016 y 2018. A su vez, fue convocado a la selección CONADEIP. Algunos de sus reconocimientos más destacados: Casco de Oro Líder anotador 2014 y culminó su temporada de liga mayor como líder en yardas por recepción.

Los restantes cinco jugadores entre las primeras 10 selecciones a tomar en cuenta en el draft de la LFA son: César Pérez Durán, es considerado como uno de los mejores defensivos del país por toda su trayectoria, proveniente de las Águilas Blancas del IPN, Carlos Mercado, segundo liniero ofensivo destaca entre la lista de los “drafteados” para esta quinta temporada, ex de los Borregos Monterrey, Jerónimo Arzate, uno de los jugadores más sobresalientes de Pumas CU y, a nivel nacional, logró el campeonato en 2013, 2014 y 2017, ex de la UNAM, Martín Maldonado, formó parte del pilar defensivo de los actuales campeones Borregos Salvajes de Monterrey donde culminó con excelentes marcas en su último año colegial, ya que fue nombrado jugador más valioso de la temporada 2019, ex Borregos Monterrey y Luis Canela, el “linebacker” del pedregal jugó liga mayor con Pumas CU y con ellos logró el campeonato 2017, ex de la UNAM.

