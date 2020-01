Christian Dior y su ‘New Look’ que revolucionó la historia de la moda

Si el nombre de algún diseñador es recordado por todo aquel amante de la moda, y también, por el que no lo es tanto, es el de Christian Dior, un hombre que, con su gran visión, logró revolucionar la industria por aquellas épocas en las que la Segunda Guerra Mundial había acabado con todo atisbo del estilo cuando le dio al mundo su New Look

Dior, quien nació un 21 de marzo de 1905 en Francia, no sólo cumplió su sueño de convertirse en diseñador, sino que logró, con sólo una colección, devolverle la vida a la moda.

«Esto sí que es realmente un New Look» dijo la periodista Carmel Snow, editora de Harper’s Bazaar, tras ver la colección que presentó el diseñador el 12 de febrero de 1947, que llevaba por nombre Crolle.

¿Qué es el New Look y por qué fue tan aclamado?

Dior diseñó una colección para dama con motivos que no se habían visto nunca. Si bien, eran aún conservadores debido a la época, sus diseños destacaron por la atrevida marcada silueta, que daba protagonismo a las caderas y los pechos.

Las mujeres, desesperadas por volver a sentirse elegantes y con estilo después de la rigidez de la guerra, acogieron con gran gusto el atrevimiento de Dior, impulsado por la prensa francesa y estadunidense para que diera la vuelta al mundo, según relata la página de internet de la maison.

«Las mujeres, con su tan intuitivo instinto, entendieron que soñé no sólo con hacerlas más bellas, sino más felices también», comentó alguna vez el diseñador, quien entendió desde que era un niño, en la Primera Guerra Mundial, la pasión de las mujeres por la ropa, la belleza, la moda y el estilo y lo mucho que podían llegar a añorarlas.

El traje Bar, ícono del New Look

Este «traje» que se encargó de inmortalizar el fotógrafo Willy Maywald, fue el traje más emblemático de esta colección.

Su chaqueta blanca ceñida a la cintura sin necesidad de un cinturón, así como a las curvas del busto, y la gran y elegante falda negra plisada que llegaba hasta el tobillo, adornada con un fino sombrero negro y sobrias zapatillas y guantes del mismo color, fue el conjunto que conquistó al mundo.

A menudo, sus diseños eran criticados por los más conservadores, incluso alguna vez se fotografió a dos mujeres rasgando el vestido del New Look de otra porque lo encontraban demasiado provocador.

Sin embargo, éstos también lo convirtieron en uno de los franceses más aclamados en el mundo. Dior no se rindió nunca y siguió con su propósito de diseñar «mujeres flor, de hombros suaves, bustos generosos, talles finos como lianas y faldas amplias como corolas».

Christian Dior murió repentinamente el 24 de octubre de 1954 de un paro cardiaco. Al mando de la maison, quedó un joven aprendiz del diseñador, de apenas 24 años: Yves Saint Laurent, quien supo mantener la elegancia de Dior hasta el inicio de su propia marca.

Actualmente, el New Look sirve aún para los directos creativos de la maison, quienes no dejan atrás los trajes sastres con las cinturas bien marcadas.

cjr