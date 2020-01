Chelis agradece la confianza blaugrana en Puebla

Se realizó la presentación de la alianza académica de la Universidad IEU con el “Barca Innovation Hub-Universitas”, impartido a través de los estudios por parte de la entidad deportiva del Barcelona la cual impartirá estudios en línea, única institución en México que lo realizará.

José Luis Sánchez Solá, invitado especial a esta presentación y orador ante los presentes, agradeció que una institución como el Barcelona puso sus ojos en una institución poblana para implementar este programa académico-deportivo-social y que invitará a mejorar en dichas áreas a favor de la sociedad.

“Me dedicaba a ser técnico y como quedan 19 años de vida más o menos necesito dejarle a mis hijos y nietos una mejor sociedad y créanme que de corazón lo digo, me pregunto cómo aportar mi granito de arena para que mi Puebla viva mejor. Perdónenme que se los diga tan seco pero la gente mala le está dando más oportunidades a los jóvenes que los que se supone somos los buenos, estas oportunidades vienen de bandas, de pequeñas asociaciones de inmediatez que le dan al joven un pequeño éxito que a la larga no le servirá de nada y los buenos no les creamos condiciones para una mejor sociedad”, dijo en principio Sánchez Solá.

Ante ello, el ahora comentarista deportivo reconoció el esfuerzo que la universidad poblana ha mostrado para lograr esta alianza con una de las entidades deportivas más importantes del planeta como los es Barcelona y pidió que aquellos que serán parte de los estudios en línea que se ofrecen con esta alianza Académica-deportiva, lo aprovechen al máximo combinando la ciencia, deporte y arte.

“El Barcelona claro que tiene valores y el que los estudió o los adquirió mediante el estudio serán benéficos para que sean comunicados, es una realidad que debemos acercarnos a las instituciones que presentan valores legítimos y positivos para la sociedad y mediante esta carrera a través de sus áreas, ayudan a los tres campos que antes mencioné”, acotó.

Finalmente, recordó a los asistentes que todos somos agentes del cambio y quienes vivimos en este Estado representamos a Puebla y en el rubro que le corresponde, debe quedarle claro a los equipos profesionales que representan a una entidad y quienes viven en ella.

“Debe dejarnos en claro que aquellos que son parte de un equipo profesional que lleva por nombre Puebla, no representan a un grupo empresarial, a una familia o a unas galletas de animalito, como hacemos valedores por profesional expuesto a toda la Nación, debemos dar un mensaje para bien y este quehacer social de que te llames Puebla lo hagas con honor a todos niveles”, expuso, sin dejar a un lado que todos los que viven y trabajan en este estado también tienen este compromiso.

SE IMPARTIRÁN 4 ÁREAS DE ESTUDIOS EN LÍNEA

Omar Azuara Sánchez, Rector de la Universidad IEU (Instituto de Estudios Universitarios) se dijo complacido por la confianza de la entidad deportiva del Barcelona en darle a la institución poblana a través de esta alianza educativa, la posibilidad de albergar 20 certificados diseñados por el “Barca Innovation Hub-Universitas”, impartidos 100% en línea enfocados en 4 áreas de estudio: Management y Marketing, Rendimiento deportivo, Nutrición y Psicología, además de buscar potenciar la profesionalización de la industria deportiva y expandir los valores del Barcelona FC.

“Somos pioneros en el área de On line desde 2005, buscamos expandirnos en la parte del deporte en llegar a los profesionales del deporte y encontramos al FC Barcelona que es muy famoso, buscamos directamente a Barca Innovation Hub, con estos 20 programas y en todas las áreas del conocimiento, tratamos de expandirnos. Tenemos la exclusiva en todo México y espero una gran respuesta del mercado, apoyar a los profesionales del deporte”.

Finalmente, Marcos Picalló Aguilar, Responsable de Relaciones Académicas del “Barca Innovation Hub-Universitas”, a través de un enlace Skype, aseguró que las materias que se impartirán a través de estos programas de estudio en línea permitirán a aquellos que las practican, en conocer a fondo casa una de las áreas académicas aplicadas al deporte ya que ese es el camino del presente y hacia el futuro en busca de una mayor profesionalización en diversas disciplinas deportivas.

Estos cursos en línea ya están disponibles a través de www.ieu.edu.mx para más información.

Cabe mencionar que estuvieron presentes como invitados especiales, Yadira Lira, directora del INPODE, Ramón Ramírez, Vocero de los Pericos de Puebla, así como presidentes de asociaciones deportivas como Maricruz Colón de Frontenis, José Manuel Vázquez de Atletismo, Andrés Morales, de Básquetbol, Isaac Mártinez de Gimnasia y el futbolista de Ciegos y débiles visuales, Moisés Cerezo.