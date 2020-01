Celebro que ya no tengamos presos políticos: AMLO sobre liberación de activista en Puebla

Tras celebrar la liberación de Miguel López, a quien se consideró preso político, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a Puebla al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y al del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender las peticiones de los pobladores de Juan C. Bonilla y determinar si es viable la cancelación de la obra que presuntamente contaminará el río Metlapanapa.

En su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado sobre la detención del opositor a los trabajos de drenaje del parque industrial Ciudad Textil porque contaminarían un río qué pasa por su comunidad, en ese sentido, dijo que tiene confianza en que el gobernador Miguel Barbosa atienda el asunto y a su vez enviará a miembros de su gabinete para dar seguimiento.

“Celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente, tengo información porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba, me llamó la atención eso, de que era el primer preso político de la 4T entonces celebro que ya no tengamos presos políticos (….) no queremos nosotros que haya presos políticos, cero presos políticos”, indicó.

El presidente expresó que se analizarán los trabajos que se realizan y no se cometerán abusos contra las comunidades indígenas, por lo que su secretario de Medio Ambiente será encargado de evaluar la situación.

Se debe mencionar que Miguel López fue aprehendido el pasado viernes y obtuvo su libertad este miércoles por la noche, estuvo en prisión casi una semana después de imputarle la quema de un vehículo oficial y otros disturbios el pasado 30 de octubre.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias