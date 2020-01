Carlos Bejos Acebo: Prefiero películas divertidas

Lo que comenzó como una tradición familiar entre su hijo pequeño y él hoy se ha vuelto un hábito que ha arraigado Carlos Bejos Acebo con sus alumnos en el Tecnológico de Monterrey campus Laguna: preparar hot cakes.

A casi tres años de estar al frente de la institución, reconoce que la gastronomía le ha regalado grandes momentos familiares y profesionales, pues preparar hot cakes a los estudiantes es solo una forma de compartir y servir a los demás. Los momentos de gran carga emotiva son los favoritos para él, por ello la fotografía le ha permitido captar instantes y paisajes que inspiran

¿Cómo eligió estudiar la carrera de Arquitectura?

Estudié Arquitectura, carrera que elegí desde secundaria, pero el día que llené la solicitud de ingreso al Tec de Monterrey, elegí Ingeniería Civil. Sí, con cierta presión y mala información. Hice un semestre y al mes ya pensaba en hacer mi cambio a Arquitectura. Sentí que había fallado, pero recibí el apoyo y me cambié.

¿Cuáles fueron sus primeras experiencias laborales?

Luego de graduarme como arquitecto, trabajé para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en un despacho comercial, donde aprendí a hacer edificios de oficinas, supermercados y pude aprender de distintas maneras el diseño arquitectónico, pero solo duré un tiempo, porque económicamente no me iba del todo bien. Ahí conocí a quien es mi esposa. Luego me recomendaron para un despacho de diseño interior y cocinas muy caras. Tomé la decisión de independizarme, me casé, pero luego recibí la invitación de dar una clase en el Tec.

¿Qué tan complicado fue tomar la decisión de dar clases?

Siempre tuve la intención y el interés de servir a través de la educación. Tomé la clase con 38 muchachos, que finalmente fue un reto. En lugar de ver el tema de la clase me puse a platicar con ellos, el saber su sentir, el por qué la apatía y su poca respuesta a las tareas; fueron 50 minutos de plática continua para entender a jóvenes de 16-17 años, de prepa. Esto me cambió la perspectiva, el ánimo y di un giro en la forma en cómo debía dar clase. La clase era de Historia del Arte, le dimos otro perfil y ha generando una experiencia distinta.

¿Desde entonces ya cuántos años lleva en el Tec?

Ya son alrededor de 20 años. Como director, además de Torreón, he estado también en Ciudad Juárez, donde fue mi primera experiencia al frente de un campus y donde empecé mi aventura fuera de Monterrey; al año tres meses, surgió la oportunidad para el Campus Laguna, y afortunadamente se dieron las cosas y hace más de dos años estoy aquí.

¿Cuál es su platillo favorito?

Son dos platillos: el caldo de res y las hamburguesas; soy aficionado a la parrilla, que si bien no soy muy bueno en la cocina, no me muero de hambre y me animo a experimentar algunos platillos más complejos.

¿Como director, sabemos que le gusta hacer hot cakes?

Lo de los hot cakes empezó porque a mi hijo menor cuando comenzó a caminar, iba por mí a despertarme los fines de semana y me decía: “Papi, hot cakes; papi, hot cakes”. Mientras mi esposa y mi hijo mayor seguían dormidos, íbamos a la cocina y acercaba una silla a la barra para que se subiera, mientras le daba indicaciones para colocar los ingredientes. Fue una cosa de nosotros dos y que se repetía cada domingo. Luego evolucionó y ya tenía la silla junto a la barra; luego ya tenía los ingredientes juntos, pasó luego a hacer la mezcla y finalmente ya con más edad, sí se le permitió acercarse a la estufa a prepararlos.

¿En qué momento la tradición llegó al campus universitario?

Cuando entré como director en un Campus, conté que me gustaba hacer hot cakes y me propusieron hacerlos implementando el Día del hot cake, primero aprovechando la celebración del Día Internacional del Hot Cake, llegué a hacer más de mil. Ahora lo estamos compartiendo, porque lo que queremos es eso, compartir, y ya se hace como una tradición de final de clases que los muchachos lo agradecen mucho.

¿Tiene otro gusto o pasión?

Tomé una clase optativa en la carrera, con una Minolta de rollo, la materia era Fotografía Arquitectónica y desde ahí me enganchó la foto y empecé a tomar imágenes de puertas, ventanas, que comenzó como un trabajo de la escuela, pero luego seguí con fotografías de sombras. Luego con el celular dejé la cámara fotográfica; combino las fotografías, tomo del Tec, de estudiantes, me gusta tomar fotos de lo que sea, paisaje, cualquier cosa que me llame la atención, un atardecer, amanecer, patrones de algún edificio.

¿Qué frase lo inspira?:

Una que dice: “Mi bastión es mi familia”.

Película favorita:

No me gusta sufrir, si veo las de suspenso, para dramas ya tengo muchos, me gusta ir a divertirme.

¿Qué hace en fin de semana?

Los domingos lo declaramos día de no hacer nada. Vemos películas en familia.

Música favorita:

La ochentera y noventera.