[Video] Sin temor al coronavirus, poblanos abarrotan mercado pese a emergencia mundial

Pese a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, este jueves 9 de abril se pudo ver abarrotado el Mercado 5 de Mayo, debido a que muchos poblanos tienen la tradición de preparar pescados y maricos para el Viernes Santo.

En un recorrido realizado por este medio, se pudo comprobar que las calles con más población fueron la 16 y la 18 poniente, ya que los comerciantes que venden mariscos aprovecharon para colocarse en las banquetas y parte de la calle para comercializar su producto.

En el caso de los vendedores, a la mayoría se les vio con cubrebocas y en algunos casos ofrecían gel antibacterial; mientras que un gran porcentaje de los compradores, optaron por no usar este producto sanitario.

Incluso los vendedores de cubrebocas, aprovecharon la aglomeración para comercializar estos artículos a 10 pesos y aunque tuvieron gran demanda, pocos eran los compradores del mercado a los que se les podía ver utilizándolos.

Aunque en las calles lucían con un número de personas que no respetaban la sana distancia los vendedores aseguraron que en años pasados el número de clientes era el triple, además que económicamente les iba mejor, ya que anteriormente se llevaban más de tres kilos de camarones y en este año a lo mucho eran dos kilos por familia.

Los vendedores y los compradores constantemente abordaron el tema del coronavirus, y se cuestionaban si era una buena decisión haber salido a las calles. No obstante, determinaron que tienen que hacerlo, ya que “lamentablemente” la situación económica del país está muy difícil y si no trabajan, no podrán hacerle frente a la contingencia sanitaria.

Nos dicen que no salgamos, pero si no salimos no comemos, entonces no nos matará el coronavirus, lo hará el hambre dijo uno de ellos.