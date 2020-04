Víctor, un poblano en Guatemala que avala el toque de queda por Covid-19

Víctor Guzmán dejó hace tres años el estado de Puebla para radicar en Guatemala donde, a raíz de la cuarentena por Covid-19, su familia optó por el deporte para hacer frente al confinamiento que viven desde hace un mes.

Nos hemos mantenido muy activos en casa de manera virtual, los niños con las clases, yo con el trabajo y procuramos estar siempre haciendo actividades para sobrellevar de la mejor manera el resguardo Indicó

Reconoce que no es lo mismo hacer ejercicio en casa, pero les ha ayudado mental y físicamente para sobrellevar este resguardo que, a la par, trajo consigo un toque de queda en el que solo les permiten salir hasta las 6:00 de la tarde para realizar algunas compras básicas.

El estar activos de manera virtual, dice, les ha permitido afrontar el “encierro” , toda vez que sus hijos continúan tomando clases vía internet, él sigue con actividades bajo la modalidad de home office y su esposa realiza actividades recreativas con los pequeños.

Comenta que en un principio uno de los problemas a los que se enfrentaron fue que el toque de queda el cual lo establecieron hasta las 4:00 de la tarde, lo que provocaba que los centros comerciales se abarrotaran y no encontraran algunos insumos, pero, paulatinamente, la gente empezó a comprar en raciones más pequeñas.

“Al principio, la gente tomó a mal estas medidas radicales, que las tomaban como exageradas, pero ahora, la mayoría de la gente está viendo con buenos ojos las medidas del presidente”, compartió.

Ahora el horario permitido para salir a las compras es hasta las 6:00 de la tarde y, aunque en un principio hubo quienes lo tomaron como medidas radicales, a la fecha, considera, les ha funcionado pues el nivel de contagios no se ha elevado.

Si te ven sin mascarilla en la calle te pueden poner multas que van desde los 100 dólares hasta 20 mil dólares, es una sanción muy grande por no portarla Indicó

Indicó que en su caso no les ha afectado económicamente el confinamiento debido a que en su empresa no les han reducido el pago de salario, además de que el gobierno les está condonando el pago de impuestos, hecho con el que su bolsillo no se ve tan afectado.

Destacó que, desde su perspectiva, la medida más efectiva para contrarrestar el número de contagios es mantener el resguardo, no obstante, reconoció que en el caso de México, no a todos les es posible acatar esta medida pues requieren salir a buscar el sustento.

Finalmente indicó que, de manera general, es importante aprender de los otros países para aplicarlos de manera positiva en las familias para protegerse y evitar la propagación del virus.