Viacrucis del transporte; esto es lo que viven los poblanos por falta unidades en el sur de la ciudad

Usuarios del transporte público de la zona Sur de la ciudad de Puebla tienen que pasar un verdadero viacrucis para abordar alguna unidad, pues los tiempos de espera son prolongados, los vehículos van saturados y tienen que caminar por varias calles para encontrar el servicio en alguna ruta.

Los pasajeros incluso atribuyen que, por los operativos de la modernización de las unidades, que obliga a los concesionarios instalar equipos de seguridad, han carecido de algunos vehículos de rutas como la 2000, la ruta 54, además de Nueva Generación Angelópolis.

Asimismo, ante esta situación, los pasajeros han optado por ir hasta en las puertas para llegar a su trabajo a tiempo, aunque ponen en riesgo su integridad.

En un recorrido por El Sol de Puebla se pudo constatar esta realidad en las unidades de la ruta 20, Galgos del Sur (azules con naranja), Nueva Generación Angelópolis, además de la ruta Loma Bella.

“Yo vivo aquí en Loma Bella, pero tengo que caminar para buscar un micro, la 54, porque con esa no gasto tres pasajes. Pero tengo que esperar mucho tiempo, a veces salgo como 30 minutos de anticipación de mi casa para no llegar tarde”, dice Laura Vergara, usuaria del transporte.

Los operadores del transporte público que permiten que los pasajeros corran el riesgo en su trayecto y viajen en la puerta de entrada o salida, podrían ser sancionados por la autoridad, ya que, de acuerdo con el tabulador de infracciones, existe una sanción que va de 2 mil 172 pesos a 3 mil 909 pesos.

“Ya esto es una actividad que se está normalizando en las mañanas. Yo veo que es un tema complicado para los que llevan niños a la escuela y para las personas de la tercera edad, si necesitamos un servicio mejor, a veces vamos colgándonos de las puertas; no está bien”, agrega Jorge Montiel.

Otros pasajeros más, de la colonia Loma Bella, refirieron que por la carencia de transporte han permitido la circulación de unidades piratas, aunque saben que es peligroso tomar una unidad.

“Como pasajeros que no tenemos unidades tenemos problemas para llegar a nuestro destino. Para ir el trabajo tengo que reconocer que tomo las unidades colectivas (taxis piratas) porque la ruta Línea Periférico tarda 20 minutos y van llenas. Sabemos que es ilegal, pero lo hacemos por necesidad y buscar una forma de llegar al trabajo. Claro que a muchos no nos gustaría estar coludidos con la corrupción”, Aris “N”.

POR INSEGURIDAD PARAN SERVICIO

La falta del servicio del transporte público también se encarece por la inseguridad, pues es menor el número de unidades que circula y algunas de ellas detienen su servicio ante la ola de robos sobre la prolongación de la calle 16 de septiembre.

“Por inseguridad, después de las 8 de la noche, algunas de las unidades no salen de sus bases. Ya no van a puntos como Balcones y no quieren entrar a las unidades habitacionales. Cada vez son menos unidades en las rutas”, comentó Sandra “N”.

En su caso, dijo que entiende cómo opera el servicio de transporte público y las condiciones en la que operan los choferes, quienes tienen que sacar diariamente la cuenta para los dueños de las unidades, por lo que el llamado es a las autoridades a regular esta prestación en esta zona de la capital poblana.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE