Venden bolsas, ropa y películas piratas, invaden ambulantes paraderos de Puebla

Las paradas del transporte público que se encuentran en el Bulevar Norte, están siendo utilizadas por vendedores ambulantes que comercializan bolsas, ropa, películas piratas, cargadores para celulares y utensilios de cocina.

Las personas que caminan por el lugar tienen que hacerlo con cuidado ya que algunos de los productos que se venden están en rejas grandes y los puestos están cubiertos con lonas y esto hace que sea difícil poder pasar por ahí o cruzar al otro lado de la calle.

Una parada de autobús es para el uso de los peatones para que cómodamente esperen su transporte sentados, sin embargo, los vendedores ambulantes no han respetado el lugar ya que esta repleto de su mercancía.

Entre los artículos también hay mantas grandes en el piso que sirven para exhibir otros artefactos como cucharas, platos y trapos de cocina.

Los puestos ambulantes empiezan desde el Bulevar Norte a la altura del estacionamiento de Sam’s, siguiendo hasta Suburbia y Bodega Aurrera, para terminar en Avenida Héroes de Nacozari cerca de la vía del tren que pasa a un costado del mercado Miguel Hidalgo.

No solo cubren las paradas con las grandes lonas, sino también los señalamientos viales lo cual es un peligro para los transeúntes.

Ya que no hay espacio y como no se logra percibir en donde se encuentran los paraderos, los autobuses pasan muy cerca de las personas porque esperan su transporte fuera de la banqueta ya que está ocupada por los puestos ambulantes, y los autos no saben dónde detenerse.

En la zona hay muchos peatones que son de la tercera, o que van con bolsas de mandado y que cruzan la calle, es un peligro ya que en el Bulevar Norte pasa también el Metrobús Línea tres, por lo consiguiente el carril es más pequeño se crea el tráfico en toda la zona y como no se logran ver fácilmente los señalamientos se puede causar un accidente.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias