“Vamos a regresar a vender al CH pese al coronavirus”, advierten ambulantes

“El acuerdo fue que nos quitábamos si no retiraban a nuestros compañeros de los tianguis, pero como vimos que no cumplieron, vamos a regresar a vender al Centro Histórico pese al coronavirus”, compartió Francisco Machorro, líder de la agrupación de ambulantes de Antorcha Comercial, quien aprovechó para mencionar que harán una mega marcha si no llegan a un acuerdo con las autoridades.

En entrevista con El Sol de Puebla, el líder de los comerciantes dijo que las autoridades se están olvidando de apoyar a su sector, ya que sólo les piden que se retiren de las calles para no propagar el coronavirus, pero no les dan una alternativa para seguir generando ingresos.

“Nosotros nos retiramos prometiéndoles a los compañeros que les iban a dar una despensa y que se iban a apoyar a los diferentes tianguis que tenemos, pero ahorita salió el gobernador, Miguel Barbosa, a decir que iba a retirar a todos los tianguistas, entonces es una tontería por parte de su gobierno, porque de qué nos vamos a mantener, quién va a pagar la luz, la renta y el agua”, comentó.

En su opinión, ellos deberían tener permiso para seguir laborando en el núcleo de la ciudad, como los tienen las tiendas de conveniencia y los locatarios de los mercados; por lo menos los ambulantes que venden comida, ya que así habría equidad para todos los comerciantes.

Adelantó que, si las autoridades no les dan otras alternativas, en próximos días podrían manifestarse y cerrar las principales vialidades de la ciudad, estima que podrían aglomerarse cerca de 12 mil personas.

Además, dejó en claro que seguirán vendiendo en las calles del Centro Histórico los 300 comerciantes que son parte de la agrupación, incluso se están mentalizando para enfrentarse a la Policía Municipal, Estatal y a la Guardia Nacional, si no los dejan laborar.

“Ahora no nos moriremos de coronavirus, nos moriremos de hambre, o también podemos morir de un mal golpe que nos de la policía, porque ellos son muy agresivos (…) No nos pueden venir a decir que no salgamos como animales y no ayudar, no estamos de acuerdo en lo que está haciendo el Gobierno del Estado, está entrando en una cerrazón y nos está amenazando con la Policía y la Guardia Nacional, no sabemos en donde tienen la cabeza, pero nosotros seguiremos trabajando”, concluyó.