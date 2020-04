Transporte público modificará su trayecto por cierre del Centro Histórico

Más de 70 unidades de transporte público cambiarán su trayecto de manera temporal, por el cierre de calles del Centro Historio de Puebla por la contingencia sanitaria del COVID-19, reveló la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

La dependencia emitió un comunicado para informar a los usuarios del transporte público los nuevos trayectos que tomarán las rutas de manera temporal hasta el 30 de mayo.

Al respecto, informa que las rutas que circulan sobre la 12 y 14 Oriente – Poniente, ahora lo harán sobre la 18 Oriente – Poniente.

Mientras que las unidades que transitaban sobre la 10 y 16 de Poniente – Oriente, lo realizarán sobre la 20 Poniente – Oriente, permaneciendo cerrados los accesos a las calles 3 y 7 norte.

Mientras tanto, las unidades que circulaban sobre la 7 y 9 Norte-Sur, lo realizarán sobre la 15 y 17 Norte – Sur.

En las vialidades 11 y 13 Oriente – Poniente sí podrá circular el transporte público.

Las rutas que modificarán su derrotero durante el cierre de calles del Centro Histórico son: 1, 5, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 37,38, 41, 44, 46, 52, 58, 65, 67, 11 A, 11 B, 11 C, 12 A, 14 A, 2000, 23 A, 26 A, 26 B, 27 A, 2 A, 30 A, 38 A, 3 A, 54 A, 64 A, 64 B, 64 C, 68 A, 68 B, 68 C, 6 A, 7 A, Aut Puebla Tlaxcala Calpulalpan, Azteca A, Azteca B, Azteca C y CSJ.

Además de las rutas Cuautinchán-Puebla, Fabricas Xonaca, Fabricas Xonaca- Ramal, Galaxia la Calera – Ignacio, Zaragoza – Las Cuartillas, La Josefina M1, M2, M21, M22, M28, M6A, M6B, M7, Malacatepec B, NGA, Puebla – San Pedro Cholula y Anexas, Remanente 1, S11, S14A, S14B, S16, S19, Sta Catarina, Tepeaca-Puebla y Tlaxcalancingo.

“Dicha medida permanecerá hasta el 30 de mayo y queda a expensas de lo establecido por las autoridades sanitarias, de acuerdo a las fases de la contingencia”, concluyó la SMT.