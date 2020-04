Trabajadores del gobierno no están obligados a donar dinero, dice Barbosa

El gobierno del estado no invertirá un peso en la compra de túneles sanitizantes, ya que no sirven de nada, pero tampoco sancionará a los municipios que los instalen, expresó el gobernador Luis Miguel Barbosa en la conferencia de prensa de este miércoles.

“No voy a oponerme ni voy a emitir alguna sanción sobre quien los ponga, pero no vamos a invertir un peso, eh, el gobierno del estado no va a invertir un peso a una medida que no tiene ninguna utilidad”, sostuvo.

TRABAJADORES NO DONARÁN DINERO

Por otra parte, anunció que el gobierno del estado invertirá por dos meses recursos para medicamentos y alimentos, pero dejó en claro que los trabajadores no estarán obligados a donar dinero porque no ganan salarios para enriquecerse.

Por eso pidió a quienes generosamente ofrecen donaciones en efectivo que mejor entreguen apoyo en especie, no obstante declaró que si los empleados del estado se organizan y deciden entregar una bolsa económica será recibida en el sector salud.

“Ya tenemos donaciones menores de alimentos, las agradezco, hoy firmaré las cartas de agradecimiento hasta por una sopa Maruchan que nos han enviado, ya nombré a una comisión que va a organizar la entrega de esos apoyos”, dijo.

A pesar de la contingencia, Miguel Barbosa anunció una serie de actividades, por ejemplo la ceremonia por la Fundación de Puebla el jueves 16 de abril, el Día del Trabajo el 1 de mayo y la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo.

“No puedo decir que habrá una ceremonia nacional, no hay condiciones, pero sí decidiera el presidente de la República venir a Puebla sería extraordinario”, agregó.