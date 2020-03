«Tomen conciencia», mexicana en Suiza pide a jóvenes no exponerse al Covid-19

Mildred Manzar, de 31 años de edad, es una mexicana que desde hace dos años reside en Suiza y ha tenido que sortear el problema del coronavirus lejos de su familia. Asegura que la alarma y preocupación está presente por el incremento de casos que cada día se registran, por ello, junto con su esposo, han seguido al pie de la letra las recomendaciones sanitarias para no exponer a las personas con las que conviven.

El saludo tradicional en Suiza, comenta, consiste en darse tres besos y un abrazo, cordialidades que han dejado de lado para saludar a sus amigos a la distancia con el fin de protegerse unos a otros.

Las convivencias y visitas a lugares de dispersión las han suspendido. Las fiestas y reuniones ya no forman parte de sus planes, porque su prioridad es la salud y la de su pequeño hijo de dos años.

Mediante las noticias, Mildred se mantiene atenta de lo que pasa en Suiza y también en México, en especial de Chiapas, de donde es originaria y vive su familia.

Conocedora de lo que pasa en México -como la alta demanda hotelera que han registrado estados con playa y de los conciertos a los que han asistido miles de jóvenes en estos días de contingencia- es que pide que haya más consciencia de la gente, pues considera que deben pensar en aquellos que los rodean.

“En México deberían tomar un poquito más de conciencia. Los jóvenes creen que no son el foco de riesgo, pero deben pensar en sus papas, sus abuelos, en los amigos. Tomar conciencia de que el coronavirus no es una gripa que se te quita y se pasa. El coronaviurs es una enfermedad que tiene efectos bastante drásticos”, comparte.

Reconoció que en nuestro país hay personas que se toman muy a la ligera este tipo de circunstancias, por lo que, con base a su experticia, asegura que el lavado de manos -ejercicio de limpieza que parece simple- puede ayudar en mucho.

“Los mexicanos somo muy dados a pensar que a nosotros no nos va a pasar, o que aquí no llega el virus porque hace calor, pero yo les aseguro que estas tres semanas de aislamiento, no te vas a perder de mucho y podemos ganar más”, destacó.

Dice que donde ahora vive la gente ha sido muy respetuosa de los lineamientos sanitarios, lo que ha ayudado a que no se disparen los índices de infectados, pero también, reconoce que hay quienes infringen la ley, por lo que han tenido que tomar medidas más drásticas como implementar multas o incluso castigar, a quienes infrinjan, con cárcel.

“Lo último que dijeron es que los iban a multar con 600 francos que serían aproximadamente con 12 mil pesos, eso es la multa mínima y si no, les darán un año de cárcel”, mencionó Mildred.

Y es que, si bien, hay quienes hacen lo posible por cuidarse y cuidar a los demás hay algunos -muy pocos- todavía siguen haciendo reuniones o visitas al lago.

A pesar de estar muy apegada a la familia de su esposo, optaron por suspender las visitas familiares, hecho que han replicado muchos de sus conocidos y la mayoría de la ciudadanía, lo que considera, ha sido una buena medida para evitar la propagación del Covid-19.

El aislamiento, dijo, puede parecer una medida exagerada para algunos, pero invitó a los poblanos a seguir las recomendaciones para no poner en riesgo su salud ni la de los demás.







«Me dijeron que nelson»: trabajadora poblana que pidió prueba de Covid-19