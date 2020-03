Suspenden en Cabildo punto del orden del día para nombrar a nueva titular de seguridad

Aunque se encontraba en el orden del día un cambio a la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los regidores del Ayuntamiento de Puebla lo suspendieron, debido a que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, abandonó la sesión. Los regidores compartieron que el punto se trataba del nombramiento de Carla Morales Aguilar como la nueva titular de la Secretaría y será retomado en una sesión extraordinaria.

Este 13 de marzo, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo en donde la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, presentó un punto general para hacer modificaciones a la estructura general de la SSC. Sin embargo, a mitad de la sesión la primera regidora dejó el inmueble.

Previo a finalizar la sesión, la secretaria del Ayuntamiento, Liza Aceves López, indicó que el punto sería bajado, ya que Rivera Vivanco, no estaba presente y justificó su ausencia mencionando que estaba tratando temas de salud.

Hay que mencionar que previo a iniciar dicha sesión, en el Palacio Municipal se encontraba Carla Morales Aguilar. Incluso había personal del área de comunicación social de la SSC.

Al concluir el pleno, el regidor morenista, Luis Gonzales Acosta, confirmó que el punto de acuerdo que no fue abordado, se trataba de la destitución de Lourdes Rosales y, en suma, se iba a votar la creación de una nueva dirección de seguridad, para que ese puesto lo tomara la aún titular de la SSC.

“De manera extraoficial sabemos que se pretende generar una dirección en el organigrama del staff de la presidencia municipal que es una dirección que va a trabajar temas de paz y ahí se pretende colocar a quien en este momento sigue siendo la titular”, dijo.

Por su parte, Liza Aceves López no quiso confirmar si el punto de acuerdo que iba a presentar la edil se trataba de la destitución de Rosales Martínez y aseguró que no tenía el documento. Al preguntarle de la visita de Carla Morales Aguilar en el Palacio Municipal, comentó que no sabía por qué estaba en el Ayuntamiento.

“Yo no la recibí, ella no estuvo conmigo, sí sé que hay una serie de temas, pero esta es una decisión que está en manos de la presidenta municipal (…) en estos momentos no tengo información al respecto sólo sé que hay un dialogo de colaboración con el Gobierno del Estado, pero no hay definiciones”, declaró.