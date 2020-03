“Somos una generación de cambio”: Estudiantes no cesarán en la lucha por la justicia

Persistir en el movimiento, emprender acciones positivas de manera individual, e invitar a la ciudadanía a sumarse en las exigencias de seguridad y justicia, es lo que los jóvenes universitarios consideraron como los siguientes pasos a seguir para que se cumplan con fuerza los objetivos de la megamarcha.

Mediante un sondeo realizado por el Sol de Puebla, los estudiantes destacaron que el levantamiento pacifico que se llevó a cabo este jueves logró unirlos para romper el silencio, señalar las injusticias y exigir soluciones eficientes por parte del gobierno. A la par, reconocieron que de manera individual les corresponde seguir fortaleciendo acciones positivas en beneficio de su entorno empezando desde la familia.

Tal fue el caso de Orlando quien aseguró que, con los conocimientos adquiridos en la universidad y los proyectos que ahí desarrolla, encuentra una ventana para proponer mejoras en diversos ámbitos de la sociedad.

La comunidad estudiantil puede y tiene mucho que aportar desde su campo. En mi caso soy estudiante de cine, con mis proyectos de fotografía y video puedo compartir mensajes positivos, y estoy seguro que cada quien, desde lo que sabe hacer, puede participar con sus ideas, expresar lo que pasa en la sociedad y hacer nuevas propuestas consideró.

Lizet destacó que también es importante poner especial atención en el fortalecimiento de los valores tanto en la escuela, la familia y el resto de los ámbitos a fin de crear una sociedad más empática, respetuosa y justa, además, coincidió en que cada uno de los ciudadanos desde el campo en el que se desarrolla puede crear un cambio positivo.

Sobre todo debemos fomentar los valores desde la niñez y en el hogar. Yo soy enfermera y creo que, en mi caso, una buena acción empieza desde la atención que se les da a los pacientes porque todos merecemos un trato digno compartió.

Mayor unión y solidaridad fue otro de los puntos que consideraron se debe mejorar entre la sociedad, pues a raíz de esta movilización reconocieron que parte de la impunidad es que no había unión y no se alzaba la voz.

Lo que paso el jueves fue lo siguiente: 150 mil personas pacíficas estuvimos marchando juntas para demostrar que estamos unidos y exigir un cambio positivo. No necesitamos más división, lo que necesitamos es estar juntos como ciudadanos. Somos hombres y mujeres que quieren un cambio mencionó Juan Pablo Limón, estudiante de cine.

Agregó que esta generación ya pasó por dos “pruebas de fuego”, el temblor de 2017 y la megamarcha, movilizaciones en la que los jóvenes “estuvimos ahí, apoyamos en todo y así debe ser, apoyarnos en todo”.

SOMOS LA GENERACIÓN DEL CAMBIO

Mariana Lara, líder del Frente Universitario de Cinema y parte del Comité Interuniversitario, destaca que la megamarcha demostró que son la generación del cambio que rompió con el silencio y alzó la voz para exigir que haya justicia y mejoras para la sociedad.

Somos una generación de cambio y es cambio viene desde el momento que decimos ¡ya basta!, que no vamos a permitir que sigan sucediendo estas cosas. Algunas personas nos dijeron que esto (la megamarcha) no iba a ser seguro, pero si no es seguro ahora, no va a ser seguro nunca. Sabíamos que, si no salimos a marchar el jueves, puede que, a nosotros, un día, nos toque ser el siguiente alumno (asesinado). Fue terrible perder a nuestros compañeros de BUAP, UPAEP, de UBER, por eso de trata de tener empatía, solidarizarse acompañarnos en el duelo y no quedarnos con las ganas de querer hacer un cambio refirió.

Agregó que de manera individual también se debe trabajar con las propias responsabilidades que se tiene como ciudadano, porque, así como se exige un cambio social y gubernamental, también debe haber un cabio individual.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE