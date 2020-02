«Somos el grito de las que ya no tienen voz», protestan contra los feminicidios en Puebla

Integrantes del Frente Feminista Radical de Puebla protestaron afuera de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Salud, en el centro de la ciudad, en contra de los feminicidios ocurridos en el estado.

La tarde de este sábado las jóvenes portaron pancartas con la leyenda “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, para exigir un alto a los asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres.

Integrantes del Frente Feminista Radical de Puebla protestaron afuera de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y en la Secretaría de Salud, contra los feminicidios: vía @bereymar pic.twitter.com/KQBrwWK3xh — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) February 23, 2020

Al grito de ¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina, y tiemblen y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista!, ¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos! pintaron huellas de sus manos en fuentes y paredes de algunos establecimientos.

Las integrantes del Frente Feminista Radical de Puebla anunciaron que también se sumarán al paro nacional denominado “Un día sin mujeres” en protesta por los feminicidios, igual que lo harán universidades, el Ayuntamiento de Puebla y otras dependencias de gobierno.

