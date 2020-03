¡Sin respuesta! Restauranteros enfrentan contingencia por el coronavirus

Después de que el Gobierno del Estado no dio respuesta a su petición de aplazar el pago de impuestos, el sector restaurantero de Puebla decidió enfrentar solo la contingencia provocada por el virus Covid-19, mejor conocido como coronavirus, que ya redujo hasta en un 90 por ciento las ventas en restaurantes.

Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, quien a través de un comunicado lamentó que el gobierno estatal no tomara decisiones en beneficio del sector empresarial ante una contingencia de este tipo.

“Salgamos del juego político y empecemos a crear nuestras propias estrategias, hoy la Industria necesita soluciones, no especulaciones, estamos pasando por una de las situaciones más difíciles de los años recientes, no solo de nuestro país, sino también del mundo, es momento de tomar decisiones individuales ante la falta de soporte de nuestro gobierno. Tras no obtener la postura de nuestro gobierno para tomar decisiones, toca tomar el timón de este barco”.

Es por ello que la presidenta de Canirac dejó en sus agremiados la decisión de cerrar sus negocios o permanecer abiertos con la posibilidad de fortalecer el servicio a domicilio.

“Es momento de que cada uno tome la decisión en lo individual de permanecer abierto o cerrado su negocio, el golpe es duro pero debemos tomar conciencia de cuidar la salud de nuestros clientes, de los colaboradores y de sus familias, nosotros conocemos nuestro giro; quien tenga el soporte y la estructura de manejar cocinas abiertas al público o servicio a domicilio, hágalo”.