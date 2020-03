“Si hay temor, pero nos arriesgamos por necesidad”: abuelitos que esperan horas para cobrar apoyos

Hace cinco meses Raúl Isidro (78 años), se cayó en su propia casa y se lesionó la rodilla, ahora camina lentamente y con dificultad. Paso a paso, con el apoyo de su bastón, se mantiene de pie y por momentos busca un lugar para sentarse hasta poder llegar a las oficinas de Telégrafos de México (Telecomm), donde recibirá un apoyo económico del gobierno federal.

Han pasado más de tres horas, la fila avanza poco, toma de asiento uno de los bolardos sobre la calle 2 Sur.

“¿Qué quiere que le diga?, si lo hacemos por necesidad. Nosotros necesitamos este dinerito para comer y para nuestras cosas”, dijo en entrevista con El Sol de Puebla, mientras nos señala su rodilla lastimada.

Raúl vive a una hora del centro histórico, donde hace su trámite. Para llegar, como lo hacen varias personas que asisten en transporte público, por su situación económica.

Así son una de tantas historias, de las destacan de un centenar de personas que esperan su pago. Algunos ya se han preparado llevándose sillas pequeñas de madera, bancos de plástico y otros más, cargaron una cubeta para hacer más ligera la espera.

“No quería venir por la enfermedad del coronavirus, pensé que nos iban a citar cuando ya pasara esto (la contingencia), pero nos hablaron para que lo hagamos. Si hay temor, pero nos arriesgamos por necesidad, ya se lo dejamos a Dios”, dijo Ana María, de Barranca Honda.

La mayoría de las personas de la tercera edad encomendaron su fe en que pronto pase la contingencia y en la fila de este sábado, guardaron distancia, algunos más hasta portaron su gel antibacterial. La fila ocupó cuatro calles, la espera fue de más de tres horas.

Sabina Altagracia, de la colonia La Loma, llegó a las 8 de la mañana, después de esperar dos horas su hija le marcó y le llevó una silla para que la espera fuera menos cansada: “Estamos tomando precauciones, Dios es muy grande y esperemos que no nos dé ninguna enfermedad como el coronavirus”.

Pero Juan González fue más atrevido llevó una cubeta para sentarse en él. El viernes estuvo formado por horas y de última hora no alcanzó ficha para que se pagara.

“Ya ayer vine, me dijeron que regresara. La fila estaba muy grande y entonces dije, tengo que comprarme un banco, vi la cubeta y que me la cargo”, agregó.

“La pensé dos veces, pero es la necesidad. Me dije ¿en verdad necesito salir por el apoyo?, le pedí apoyo a Diosito para poder salir y regresar con bien. Decidí arriesgarme y confiar en la misericordia divina para que no me pase nada de la enfermedad, pero mire aquí está mi gel, me lo hecho cada dos pasos”, agregó Alejandra Giménez.

SUSPENDERÁN SERVICIO EN 10 DÍAS

A las personas de la tercera edad les notificaron que el 10 de abril se suspenden las entregas de apoyos.

Por la contingencia de la pandemia, la Secretaría del Bienestar del gobierno federal decidió dar tres pagos consecutivos.

El pasado 27 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó que las largas filas y problemas en la entrega de los recursos para los mayores de 65 años se debe a la falta de infraestructura bancaria.

“Esto lo queremos corregir, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Estamos ya construyendo dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar para que podamos dispersar los recursos a través de bancos; actualmente, no podemos hacerlo así”, declaró el mandatario.