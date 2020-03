“Si falto no voy a comer”, Concepción no podrá unirse a paro de mujeres

La señora Concepción Bonilla, trabaja desde hace varios años en el Mercado de La Acocota vendiendo flores y otro tipo de plantas, antes le iba muy bien en su negocio, pero actualmente le cuesta mucho sacar su día. Por tal motivo, no puede “darse el lujo” de faltar y trabajará el 9 de marzo, día del paro nacional.

“Ahorita sólo saco lo del día y también tengo que comprar mi mercancía, ya no es como antes, en años anteriores le daba gracias a Dios porque vendía y podía ahorrar poquito, pero ya no. No puedo faltar porque si así medio como, se me haría imposible”, aceptó.

La comerciante está a favor de todos los movimientos que buscan darles voz a las mujeres y de todas las marchas que ayudan a visibilizar la violencia. Sin embargo, tiene que pagar el piso que ocupa para vender y no tiene un salario fijo. “Si falto no voy a comer y ahorita las ventas están caídas, no hay nada, se los juro. El trabajo en los mercados está escaso y si no trabajo a penas voy a sacar para mi día”, compartió.

Que no siga los principios de la consigan #UnDíaSinNosotras, no quiere decir que no esté indignada por toda la violencia que se ha registrado en contra de las mujeres. Aceptó que le duele ver las noticias de violaciones y hasta le causa temor cuando se entera de algún feminicidio. “No me gusta la violencia que se vive actualmente y las autoridades no hacen nada. Según que iban a pasar más patrullas y no sé que tanto, pero yo siempre veo que siguen encontrando mujeres muertas, niñas violadas y no puede ser, todo está mal”, opinó.

Aunque varias autoridades se han sumado al 9 de marzo, “un día sin mujeres”, la señora Concepción espera que no sólo brinden apoyo de palabra y que de verdad otorguen seguridad para que las niñas, jóvenes y adultas mayores como ella, puedan salir sin miedo a las calles.

“Este Día Internacional de la Mujer me gustaría que las autoridades nos apoyaran y que nos cuiden, que de verdad se vea que nos están cuidando, porque cuando ya pasa una tragedia es cuando se acercan. Cuando matan a una mujer ya todos se preocupan, pero mientras no hay nadie que nos defienda”, puntualizó.

El movimiento #UnDíaSinNosotras ha sido convocado por varios colectivos, quienes piden a las mujeres del país unirse a un paro nacional el próximo 9 de marzo. La meta es que ninguna fémina vaya al trabajo, escuela o actividades como protesta en contra de los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual.

Las mujeres del colectivo “Las Brujas del mar” fueron las primeras en lanzar la convocatoria y pidieron a todas las mujeres que no asistan a sus trabajos, no vayan a clases, no consuman ni vendan nada, no salgan a la calle, y que no realicen ningún tipo de trabajo doméstico.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE