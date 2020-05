Señalamiento del PAN con Los Valencia es un distractor de Barbosa, aseguran

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, calificó como chismes, mentiras y distractores los señalamientos que hizo el gobernador Luis Miguel Barbosa de que el PAN protegió a la familia de los Valencia, señalada de cometer delitos federales como robo de combustible.

También consideró que es un distractor la supuesta investigación que inició en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por presunto enriquecimiento ilícito.

“Es una estrategia de desprestigio, es un distractor que el gobernador Barbosa está realizando, no nos va a distraer, seguiremos levantando la voz y seguiré firme señalando lo que los poblanos sentimos porque hay muchísimos que no tienen qué comer, las famosas despensas no están llegando a quien de verdad lo necesita, no sabemos ni cuántas ni a quiénes se están entregando”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, Genoveva Huerta informó que el PAN está recolectando evidencias de que las despensas no están llegando a las familias que lo necesitan y a quienes están solicitando la credencial de elector, por lo que calificó como distractor los señalamientos que hizo el gobernador de que el partido protegió a los hermanos Patricia, Vicente, Jorge y Rafael Valencia Ávila, oriundos de Venustiano Carranza, quienes fueron cercanos a Rafael Moreno Valle Rosas.

Cuestionada sobre si el blanquiazul recibe recursos económicos de la familia implicada en el delito de huachicol, la dirigente no respondió pero dijo que es un distractor del titular del Ejecutivo ante su incapacidad para gobernar y combatir la crisis sanitaria que enfrenta el estado por el coronavirus.

El 28 de abril, el gobernador Barbosa sostuvo que los Valencia fueron protegidos por los gobiernos del PAN y del PRI, tras la carta difundida en redes sociales por Vicente Valencia y que elementos de la Guardia Nacional se tomaron fotografías comiendo con integrantes de dicha familia.