Secretaria de Seguridad Ciudadana se fue y dejó a cargo a un general: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez ya no está físicamente en la dependencia y se encuentra a cargo José Tlachi Meneses, lo que evidencia una simulación al interior del ayuntamiento.

“La señora Rosales según sé, ya no está físicamente en la sede municipal y dejaron al general Tlachi, pregunten quién es ese señor, es terrible, es un asunto de simulación terrible, entonces nosotros no vamos a parar y vamos a dar buenas cuentas”, dijo.

Miguel Barbosa señaló que el documento filtrado a medios de comunicación con la supuesta renuncia de Lourdes Rosales no tiene sello de recibido y hasta ahora, su salida no está conformada, pero de forma física, ya no está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.