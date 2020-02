Se ensañaron con estudiante colombiana; tenía siete impacto de bala

Siete impactos de arma de fuego en brazos, mano, pecho y muslo, son lo que Ximena N, de 22 años de edad, originaria de Colombia recibió al ser asesinada junto con dos estudiantes más de medicina y un chofer de Uber en la región de Huejotzingo.

Lo anterior, según lo revelado en la audiencia de formulación de imputación, en la que fueron presentados Pablo de Jesús N, Ángel N, y Lisset N, no obstante, esta última tuvo que ser retirada de la Sala 1 del Centro de Justicia Penal de San Andrés Cholula, ya que previo a la audiencia, presentó una amenaza de aborto pues incluso mediante inspección e interrogatorio del médico se supo que Lisset cuenta con 2 meses y una semana de embarazo.

Por lo anterior, al privilegiar el derecho a la vida y a la salud, tal y como lo marca la Constitución Mexicana, el juez de la causa ordenó que la imputada fuera llevada al Hospital General de Cholula a fin de que recibiera atención especializada.

No obstante, tras un informe generado por el médico en un plazo no mayor a 12 horas se conocerá si la mujer de 22 años de edad se encuentra en condiciones para que se celebre la audiencia en la que se definirá su situación jurídica en especifico, indicándose que incluso la audiencia para ella, podrá realizarse en un espacio del nosocomio o bien, en el centro de justicia penal de San Andrés Cholula, según lo que indique el médico.

Mientras la imputada fue retirada de sala, el juez consideró la existencia de condiciones suficientes para el desahogo de la audiencia en la que se definiría la situación legal de Ángel N, y Pablo de Jesús N, concediendo la palabra a la agente del Ministerio Público quien explicó los hechos y delitos que se les imputa a los acusados.

Durante la narración, la agente del Ministerio Público indicó que el pasado 23 de febrero, alrededor de las 22 horas y tras haber acudido al Carnaval de Huejotzingo, con un amigo de la zona de nombre Carlos N, los estudiantes de medicina Ximena N, José Antonio N, y Francisco Xavier N, dos de ellos de origen colombiano y uno veracruzano, se dirigieron a la casa de Carlos en Huejotzingo, donde sus padres le pidieron a los tres jóvenes visitantes que se quedaran a dormir y al día siguiente regresaran a Puebla.

Sin embargo, por temor a quedarse dormida y no despertar temprano para realizar sus actividades diarias, además de no querer dar molestias, según lo comentado por la representación social, Ximena insistió en tomar un Uber, indicando que ya lo había solicitado y estaba por llegar.

Luego de 5 minutos, al sitio arribó la unidad conducida por Josué Emanuel de 29 años de edad, sin embargo al querer tomar la ruta por Cholula, debido al cierre de las calles principales por el Carnaval, el conductor de la plataforma tomó una vía alterna, siendo en el trayecto donde un grupo armado de más de tres sujetos, entre ellos los hoy detenidos, los interceptaron para despojarlos de sus pertenencias, someterlos, dividirse en la camioneta BMW en la que iban y en el automóvil Beat color gris tipo Uber conducido por Josué Emanuel.

Después de lo anterior, los delincuentes asesinaron a los tres estudiantes y al chofer de taxi ejecutivo. En este sentido, las conclusiones de las necropsias practicadas a las víctimas y reveladas en audiencia, indican que los hampones se ensañaron con Ximena, precisando que ella recibió siete impactos de arma de fuego en pecho, brazo, mano y muslo.

En tanto, Francisco Xavier recibió un impacto de bala en el brazo y la boca, mientras que José Antonio presentó una lesión de proyectil de arma de fuego en el abdomen, y Josué Emanuel, un balazo en tórax y dos más en la cabeza.

Tras haber sido asesinados fueron abandonados en un paraje de la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco perteneciente al municipio de Huejotzingo.

Por lo anterior, este viernes, la representación social formuló imputación en contra de Ángel y Pablo de Jesús por el delito de homicidio calificado y robo de vehículo agravado, con dolo.

No obstante, el agente del Ministerio Público no pudo especificar el grado de participación de los acusados e incluso durante el acto jurídico no se reveló el móvil de los hechos y tampoco se mencionó la versión de la riña por el presunto robo del sombrero azul de Ximena.

Al final, después de escuchar de qué se les acusa, Ángel y Pablo de Jesús solicitaron la duplicidad de 144 horas para que sea en una segunda audiencia en la que se determine si serán o no vinculados a proceso por los cargos que se les imputa. En tanto el juez de control ordenó que los detenidos fueran enviados al penal de Cholula bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se determina su situación jurídica.

