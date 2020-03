Se agota el gel antibacterial en Puebla capital por coronavirus

Aunque no se han registrado compras de pánico en los supermercados de la ciudad, todos los cloros, desinfectantes y artículos de limpieza se encuentran con descuentos como parte de prevención por el coronavirus. Solo el gel antibacterial es el producto que se encuentra agotado.

Durante un recorrido que este medio hizo en los supermercados de la ciudad, se pudo comprobar que la población no está haciendo compras de pánico ante el anuncio de un tercer caso de Covid-19 en Puebla. No obstante, estos recintos han bajado considerablemente sus precios en productos de limpieza, con el objetivo de que la gente los adquiera y el virus no se propague.

No hubo ningún letrero que indicara que las ofertas se debían al coronavirus, pero lo anterior fue confirmado por los trabajadores, quienes mencionaron que también tienen la indicación de sugerirle a los clientes que lleven cloros, jabones, toallas desinfectantes, detergente líquido, mechudos y guantes de goma. Al ofrecer estos productos, les deben de mencionar que, por el anuncio del coronavirus, deben de limpiar más seguido sus hogares.

Los costos variaron dependiendo del supermercado, pero en todos los establecimientos que este medio visitó, se pudo comprobar que los costos bajaron entre 5 y 10 pesos.

A las personas se les pudo ver normal y sin miedo. Todos compraron los productos necesarios, no se pelearon por ningún objeto y las filas para pagar se encontraron como habitualmente están un fin de semana.

“El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no hagamos compras de pánico, que todo está bajo control y yo le creo, entonces vengo como cada fin de semana sólo a comprar lo necesario. Y no veo a la gente alertada, hasta el momento todo sigue normal”, compartió la señora Cristina Oaxaca.

EL GEL ANTIBACTERIAL ESTÁ AGOTADO

El Sol de Puebla acudió a las farmacias de estos supermercados y en esta área confirmaron que los únicos productos que se han agotado son los que tienen como objetivo detener la propagación de gérmenes, es decir, el gel antibacterial.

Los supermercados más cercanos al Centro Histórico de Puebla, que son los ubicados en el barrio de Santiago, el de la 11 Sur y la 31 Poniente y el que está en la calle 7 sur, no cuentan con gel antibacterial y no saben hasta cuando volverán a venderlo. “A penas nos llegó una caja y una señora me dijo ´véndamela completa´ y pues nos quedamos sin nada. Ha venido mucha gente a pedir este producto, pero ya que no lo tenemos les sugerimos comprar toallitas húmedas o jabones líquidos”, compartió un trabajador.

En suma, este medio acudió a las farmacias del primer núcleo de la ciudad y también se corroboró que este producto para matar bacterias, así como hongos está agotado.