Retira infraestructura ocho rejas vecinales

El año pasado la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos retiró ocho rejas que los vecinos habían colocado al ingresas a sus colonias, así lo informó el titular de la dependencia Israel Román Romano, quien explicó que dichas estructuras obstruían el tránsito libre y que está prohibidas por el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Román Romano aceptó que, el retiro de las ocho rejas estuvo complejo, ya que no todos los vecinos estuvieron de acuerdo con esta decisión; la dependencia tuvo que señalarles que están prohibidas y que obstruyen la movilidad. Además de que, en algunos casos, hay ciudadanos con discapacidad y necesitan que estas puertas estén abiertas para movilizarse de mejor manera.

Aprovechó para mencionar que las rejas irregulares es un tema que lleva la Secretaría de Desarrollo Urbano, y a ellos solamente les llega el reporte cuando esta dependencia dictaminó o ya tiene un expediente. Por tal motivo, no tienen un mapeo completo de todas las rejas que están en el municipio.

Este año no se ha retirado ninguna reja, pero 10 están en discusión para ver si se retiran o no, ya que, aunque están prohibidas, los colonos argumentaron que las colocaron por la inseguridad. “En algunos casos hay inspecciones, y en otros llega por algún tipo de denuncia, que el ciudadano está solicitando que se quiten y luego se da un seguimiento con desarrollo urbano (…) y en este año no hemos retirado ninguna, sólo hemos logrado detener algunas colocaciones, puntualmente en la colonia Las Hadas”, acotó.

En otro tema, el secretario aseguró que el proyecto del “Parque Biblioteca” ya está concluido y será entregado el próximo 1 de marzo, negó que sea un “elefante blanco” como lo declaró la regidora Marta Ornelas Guerrero.

Aprovechó para mencionar que la dependencia que él encabeza, tiene etiquetados 215 millones 916 mil pesos para obra pública, de los cuales 71 millones se destinarán a infraestructura básica y 144 millones para pavimentación y bacheo.

