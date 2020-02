Respalda Congreso manifestación de alumnos BUAP contra inseguridad

El Congreso del Estado avaló la manifestación que alumnos de medicina de la BUAP realizaron en contra de la inseguridad que hay en el estado, tras el homicidio de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, aunque el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, pidió no politizar por respecto a las víctimas y sus familiares.

“Los que se quejan de la inseguridad, con todo el derecho porque realmente es una situación muy complicada y sobre todo por aquellas personas que son víctimas o familiares de las víctimas…No me quiero meter en la cuestión de los que están politizando eso porque creo que ahorita no es prudente. Lo están haciendo (sacar raja política), pero no nos vamos a bajar a su nivel, lo que tenemos que mostrar es respeto, empatía”.

Agregó que será decisión del Gobierno del Estado asumir el control de la seguridad en el municipio de Huejotzingo, pues recordó que este tipo de acciones se implementan en coordinación con los presidentes municipales.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE