Regidores de Juntos Haremos Historia respaldan a Claudia Rivera Vivanco

Los regidores de la coalición Juntos Haremos Historia que no son del bloque G6, avalaron el mensaje de la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, en donde mencionó que el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, es asesorado por morenovallistas, pues consideran que sólo está haciendo valer la autonomía municipal de Puebla.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Iván Camacho Mendoza, consideró que debe de existir una división de poderes y si el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, impone a una nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estarían haciendo lo que en su momento hizo el exgobernador, Rafael Moreno Valle.

“Estamos totalmente dispuestos a la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, pero debe quedar claro que no a la sumisión. Los tiempos donde no existía una auténtica división de poderes y el Congreso y Ayuntamientos rendían obediencia al gobernador en turno corresponden al morenovallismo y no a la autenticidad de la Cuarta Transformación”, opinó.

Por su parte, el regidor morenista José Iván Herrera Villagómez, dijo que la alcaldesa siempre ha pedido la opinión del mandatario poblano en cuestión de seguridad, pero que fue el mismo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México que recomendó que la seguridad capitalina quedara a cargo de la Presidencia Municipal y no del Gobierno del Estado.

Ana Laura Martínez Escobar, que es regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, escribió en su red social twitter que confirmaba y avalaba el mensaje de Rivera Vivanco, en donde aseguró que morenovallistas pretendían tomar el mando de la policía municipal.

De igual modo, el encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) Eduardo Covián Carrizales compartió el pronunciamiento de la edil en redes sociales y acompañó el vídeo con el mensaje: “No al morenovallismo, en ningún lado”.

Fue este 19 de marzo que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, aseguró que morenovallistas asesoraban al gobernador y que estas personas no permitían realizar más operativos. “Por años, gobiernos y funcionarios se abstuvieron de entrar en algunos mercados y zonas con alta presencia delictiva. No lo hicieron el secretario de seguridad de Rafael Moreno Valle y quien fuera en su momento su secretaria particular. Sin embargo, hoy asesoran al gobernador Barbosa, rechazan nuestras propuestas de más operativos y pretenden tomar el mando de la Policía Municipal. Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo; no pasarán por la 4T”, decía el comunicado.