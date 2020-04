Puebla ya está en fase 3 de coronavirus, afirma gobernador

Las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 (coronavirus) que a diario revela la Secretaría de Salud del Estado, no coinciden con los que emite la federación, hecho del cual, se deslindó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que las cifras que el gobierno emite su administración son las reales.

Los datos que decimos en Puebla son reales, nos son maquillados, son reales. Si luego no coinciden con los de la federación, no nos hacemos cargo, son reales señaló.

Al mismo tiempo dijo que, a diferencia de lo expuesto por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sobre el hecho de que en las próximas dos semanas el país entrará a la fase 3 -considerada como la más delicada- el gobernador Luis Miguel Barbosa, refirió que Puebla ya está enfrentando esta fase.

Para mí, eso de que, en dos, tres semanas viene (la etapa delicada), no, ya empezó. Ya empezó el contagio multiplicado, ya empezó. Ya no podemos hablar de que estamos en la circunstancia de hace dos semanas, no, ya empezó, cuidado con todo esto

A decir de él, estos contagios se deben a que Puebla es un punto de intercambio comercial importante, por lo que, para él, la etapa más crítica, que es representada con la Fase 3, ya está presente en la entidad.

Puebla es un estado que tiene mucho intercambio de personas, negocios y actividades económicas, entonces, estamos viendo esta curva de crecimiento. Eso de que la fase tres es en dos semanas, no es cierto, estamos viviendo la etapa más críticaindicó.

DISCREPA BARBOSA CON SALUD FEDERAL POR SISTEMA CENTINELA

Luego de que Hugo López-Gatell, Subsecretario de prevención y Promoción de la Salud diera a conocer que están aplicando el modelo Centinela para hacer una estimación del total de contagios que hay en el país, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dijo no estar de acuerdo con esta medida.

Yo no estoy de acuerdo con el llamado protocolo Centinela de, solamente de manera selectiva, ir haciendo las pruebas y que los otros se determinen de manera estadística, pero son las crisis y es lo que estamos enfrentandocomentó en conferencia de prensa.

Dijo que el compromiso es que, todos los poblanos que tengan sintomatología sospechosa de Covod-19 deben recibir prueba para confirmar o descartar la presencia del virus.

Nosotros somos de los que estamos convencidos que, a las personas con síntomas, hay que hacerles las pruebas correspondientes y que tengan la claridad (de saber) si están infectados o no. Esta es la definición que el estado de Puebla tomó, el gobierno y su sistema de Salud sostuvo.

PRUEBAS RÁPIDAS, NO SON CERTERAS

Respecto al hecho de hacer adquirir y usar pruebas rápidas para detectar coronavirus, el gobernador descartó dicha posibilidad, pues a decir de él, estas pruebas no son certeras y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha indicado cuáles son las más adecuadas.

Las muestras que se enviaron por la Secretaria de Salud son insuficiente para enfrentar un momento de crisis como el que se puede tener y por eso, todos en el país se pusieron a conseguir pruebas rápidas, a sabiendas que los resultados que emiten no son certerosindicó.

Aseguró que a pesar de que le han hecho el ofrecimiento para adquirir estas pruebas rápidas, la entidad no las ha aceptado al no tener el aval de la Cofepris.

Cada vez que le hemos consultado a Cofepris cual es la marca, características de las pruebas que debemos adquirir, hay mucha cerrazón al decirnos qué tipo de pruebas se pueden adquirir, porque no las indican, no las recomiendan, por esa razón no avalan a ninguna prueba rápida agregó.