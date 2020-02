Puebla, sin filtros en centrales de autobuses para detectar Coronavirus: Barbosa

Sin especificar cuantos y cuales, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta aseguró que Puebla cuenta con una red de hospitales para atender la presencia de un posible caso de Coronavirus en la entidad y a la par dijo que estos cuentan con todo el equipo necesario para ello.

A pregunta expresa de si el gobierno junto con la Secretaría de Salud han puesto en marcha algunos filtros en la Central Camionera y puertos de intercambio de mercancía para evitar la propagación del virus, dijo que no los hay.

“No tenemos filtros todavía, son asuntos que no se han definido, no hay revisiones para el tema del Coronavirus, no son arcos metálicos ni se están haciendo exámenes médicos, hay información para temas de prevención”, señaló.

Sobre el tema del desabasto de medicamentos y falta de personal médico en los nosocomios sostuvo que “no tenemos desabasto de nada” e insistió que Puebla cuenta con un sistema fuerte de hospitales, incluso mejor que la mayoría de otros estados.

Agregó que en conjunto con otras secretarías están preparados para dar respuesta a casos que pudieran presentarse.

