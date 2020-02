Protestan naranjitas contra cuotas sindicales

Alrededor 50 trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) mejor conocidos como naranjitas se manifestaron la mañana de este miércoles para exigir freno a los descuentos indebidos a sus salarios.

La manifestación se llevó a cabo en las oficinas centrales del organismo que están ubicadas en la calle 16 de septiembre y 27 oriente. Incluso cerraron la calle.

Los trabajadores pidieron al coordinador, Salvador Martínez Rosales, que frenara los descuentos indebidos a su salario por concepto de cuota sindical y de ahorro. Explicaron que desde el 7 de febrero desconocen a su líder, por tanto, Martínez Rosales estaría violando la ley.

De igual modo, pidieron que las personas que ya no son parte de la dirigencia dejen el inmueble y no se tomen atribuciones que no les corresponde. Esto debido a que carecen de toma de nota, y no pueden hacer uso de las instalaciones sindicales.

La movilización inició a las 8:39 de la mañana y a las 11 de la mañana aún seguía.

