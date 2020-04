Protestan comerciantes de Tehuacán ante suspensión de actividades

TEHUACÁN, Pue.- Cientos de comerciantes del mercado de La Purísima se manifestaron en las oficinas de la administración de este lugar, ya que fueron notificados que ante el mandato emitido por el Gobierno del Estado en donde se pide suspender actividades en tianguis, plazas y mercados, no podrían instalarse hasta el próximo mes.

Desde las primeras horas de este jueves los comerciantes de diferentes productos arribaron al mercado a colocarse, sin embargo, alineadores de este lugar les indicaron que no podían vender sus productos porque la zona quedaría acordonada por órdenes de las autoridades municipales lo que generó molestia en los vendedores quienes dijeron que no fueron notificados con anterioridad.

Indicaron que esto debió haberse planeado desde días atrás y ellos evitar comprar mercancía para este fin de semana, pues el hecho de que suspendan actividades, significaría que toda su inversión se echaría a perder, por lo que solo pedían que se les permita vender sus productos el próximo fin de semana y a partir del próximo lunes ellos acataban las indicaciones.

De la misma manera, los comerciantes argumentaron que ellos sabían que solo la medida era para los tianguis, por lo que este mercado no debía ser considerado pues aseguran que al ser pequeño desde la contingencia ha sido muy poca la gente la que llega a comprar sus alimentos, por lo que no es necesario cancelar sus actividades.

Un grupo de al menos unas 50 personas se dirigieron a la administración municipal en donde expresaron su malestar con la encargada de llevar la administración de los más de mil comerciantes que alberga este mercado municipal, la cual reitero que esta medida es en base al decreto que emitió el Gobernador del Estado, Miguel Barbosa para todo estado.

Algunos de los afectados, indicaron que si será obligatorio permanecer en casa y no pdoer vender, que al menos el Gobierno Estatal, los considere para poder entregarles un paquete alimentario, pues son ellos los que viven al día con sus ventas y el hecho de no salir, significa no tener dinero para sus familias, por lo que algunos hacían esa solicitud.

Cabe señalar que por parte de la Directora de Fomento Comercial, Carolina Martínez Guzmán, indicó que solo serían tolerantes este día jueves, pero que a partir de mañana viernes 17 de abril quedaría estrictamente prohibida la venta de productos en puesto ambulantes, fijos y semifijos en la ciudad, solo se permitirá que las plataformas que se encuentran en el interior sean ocupadas para la venta de alimentos, el resto que llegan a sumar los casi 3 mil comerciantes no podrán hacerlo.