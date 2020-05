Preocupa a comerciantes del CH implementación del “Hoy no Circula”

Líderes del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, Canaco y Canadevi se dijeron preocupados por la falta de subsidios y la implementación del programa “Hoy no Circula” que anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa, pues afectará a los negocios que cerraron y solo ofrecen servicios a domicilio, los cuales no podrán utilizar su vehículo todos los días.

Solicitaron coordinación y protocolos para reanudar actividades, por ejemplo la creación de una Comisión Estatal o Consejo de Emergencia, así como campañas de consumo local para reactivar la economía que se encuentra en crisis por la pandemia del Covid-19.

En la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, el presidente del Consejo de Comerciantes, José Juan Ayala Vázquez, dijo que sabedores de que en los mercados y los tianguis hay una gran concentración de personas los gobiernos municipal y estatal deberían colocar arcos sanitizantes, regalar gel, cubrebocas y guantes o pedirlos al sector empresarial, por lo que urgió a las autoridades una mesa de diálogo lo antes posible.

Destacó que en el centro de la ciudad todos los comercios son indispensables para que no mueran empleos, ahí conviven alrededor de 10 mil unidades de negocio y 40 mil familias dependen directamente de su trabajo o comercio, de modo que el desbordamiento social será aún mayor que el problema de salud, por lo que dijo que le gustaría ver al gobernador transportarse en transporte público para que vea cómo se mueve la mayoría de la población.

“Pedimos coordinación entre el estado y municipio. El tema que sale hoy nos preocupa muchísimo, hay pequeños comerciantes que al tener cerrados 60 manzanas desde hace mes y medio lo que hacen es dar servicio a domicilio, si un día a la semana su vehículo no va a poder circular es muy delicado. Los vehículos no se contaminan con este virus”, dijo.

José Juan Ayala recordó que los gobiernos solo están de paso, tres o seis años, pero los negocios seguirán por generaciones, por lo que señaló que si el gobierno municipal de Puebla y el gobierno no se suman con el sector empresarial el problema social será mayor.

Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y Marco Antonio Prósperi Calderón, líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) también expusieron su preocupación por la implementación del programa Hoy no circula y la falta de subsidios.

“El tema de no circules en tu coche, ¿ustedes creen que con no circular vamos a evitar la pandemia y el contagio? O sea, como no voy en mi coche me voy a subir al transporte público y entonces sí me contamino y me contagio”, dijo Prósperi.