Por marcha estudiantil posible salida de titular de seguridad: regidor

Por las marchas universitarias y por presión política del Gobierno del Estado, Lourdes Rosales Martínez podría dejar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), así lo consideró el regidor Enrique Guevara Montiel.

“Observamos que hay una posible presión o incursión por parte del Gobierno del Estado para un posible cambio de titular y nosotros en su momento dimos el voto de confianza pero nos quedó a deber (…) El tema de los universitarios fue crucial porque da a entender que el Gobierno de la Ciudad le quedó a deber a los ciudadanos”, expresó.

Para el regidor emanado del Partido Acción Nacional (PAN) si Rosales deja su puesto, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, tendrá que elegir muy bien al próximo secretario de seguridad, pues considera que los ciudadanos no necesitan de más “invenciones”.

Si se concreta el cambio, los regidores panistas le sugerirán a la primera regidora una terna de posibles candidatos, sin embargo, no creen que Rivera Vivanco los tome en cuenta. Para el funcionario público los mejores perfiles son Amadeo Lara Terrón, exsecretario de seguridad y Eduardo Vázquez Rossainz, exdirector del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), ambos ex trabajadores de la administración de Eduardo Rivera.

En caso de que remuevan a Lourdes Rosales del cargo y que Claudia Rivera no quiera los anteriores perfiles, sugirió que sea un perfil que conozca el municipio, de preferencia que sea poblano o poblana y que sea operativo. “En las últimas reuniones de seguridad la propia secretaria (Lourdes Rosales) ya no viene, siempre manda a su jefa operativa a dialogar, nos dan documentos, pero no nos dan nada en concreto, está todo el caso de las ventanas ciudadanas que no sirven y sí debe de haber un cambio, ya es necesario y aceptar que la estrategia de seguridad no está dando resultados”, finalizó.