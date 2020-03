¡Por favor, cuídense! La súplica de empresario poblano con coronavirus

“Por favor, cuídense” es la insistencia del empresario poblano Carlos Vargas quien hace unos días resultó positivo a la prueba de Covid-19 (coronaviurs) y que actualmente se encuentra hospitalizado en un nosocomio particular.

A través de un video que él mismo publicó en redes sociales narró su experiencia desde el interior del hospital, donde se encuentra aislado y canalizado. Mediante su narración hizo énfasis en la gravedad que este virus representa y enfatizó sobre la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar contagios.

Dijo que el objetivo de su video era con el fin de generar conciencia en aquellas personas que aún están escépticas sobre el tema o que aún no toman con seriedad las medidas de prevención que se han emitido desde hace varias semanas

Lo hago para generar un poco de conciencia en aquellas personas que no están tomando esto con la seriedad debida. Al igual que ustedes, yo me encontraba en mi casa hace unos días, tratando de sobrellevar la situación, tomando las situaciones debidas

Destacó que él siempre ha sido una persona sana, no obstante, tuvo la infortuna de contraer el virus.

Les pido por favor que, en verdad, se cuiden. No se confíen. Al estar joven piensas que esto no me va a pasar. Lo vemos en la tele, vemos las noticias y pensamos que no nos va a tocar

Desde su parecer, dijo que el gobierno no está haciendo bien las cosas y sostuvo que, si en estos momentos ya se encuentra un poco más estable, es porque tuvo los medios para tratarse en un hospital particular donde agilizaron su diagnóstico e intervención.

Si me encuentro estable es porque tuve la posibilidad de hacerlo en un medio particular, tengo conocidos médicos y familiares que me pudieron ayudar para que fuera rápido en el diagnóstico y hospitalización

Reconoció que hay personas que no cuentan con la misma posibilidad de solventar un gasto en hospital particular, lo que dificulta su salud.

Bajo este panorama fue que insistió en la necesidad de seguir las medidas de salud correspondientes para no contagiarse y contagiar a otras personas, toda vez que aquellos que padecen enfermedades crónicas tienen más riesgo y complicaciones en caso de contraer el virus.