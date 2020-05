Poblanos no eligen a Flor del Bosque como opción para salir del confinamiento

El Parque Estatal Flor del Bosque tiene abiertas sus puertas, sin embargo, hoy en día no representa una opción real para los poblanos con la intención de salir del confinamiento ya que lucen sus instalaciones prácticamente vacías salvo una que otra familia que por la tarde se animan a recorrer sus espacios.

El Sol de Puebla realizó un recorrido al interior del lugar enclavado a un costado del Periférico Ecológico donde pudo constatar que el Parque cuyo horario es de 8:00 a 18:00 horas continúa sin ser visitado por los poblanos, salvo excepciones como dos familias que llevaban a sus pequeños o un grupo de 4 jóvenes que en su plan original estaba jugar un partido de fútbol en una de las canchas habilitadas para ello, sin embargo, el intenso calor “secó” las mínimas ganas de practicar deporte.

En los casos anteriores no contaron con la colocación de cubrebocas , aunque en esta ocasión la exigencia quizás no era alta ya que no se encontraban más personas en el lugar.