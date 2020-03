Poblanos en alerta ante coronavirus en México

Hasta el mediodía de este sábado, se confirmaron tres casos de Coronavirus en México, ante este panorama los poblanos han tomado algunas medias de prevención, aunque aseguraron que como primera instancia lo deben tomar con calma, después informarse y, sobre todo, no caer en la exaltación.

Mediante un sondeo realizado por El Sol de Puebla, los entrevistados coincidieron en que la presencia de COVID-19 en la capital del país pone en alerta a la ciudadanía del resto de los estados, no obstante, consideraron elemental mantener la tranquilidad, informarse de las recomendaciones y reforzar las medidas de salud.

Tal es el caso del señor Magdiel Gonzáles, quien comentó que ante la noticia de que el coronavirus había llegado a México decidió informarse más y reforzar las medidas: “nosotros lo hemos tomado con calma en la casa. Por lo que hemos leído, es más un tema de higiene y de costumbres que ya tenemos de por sí, por eso consideramos que no debemos entrar en pánico”.

A la par consideró que el sistema de salud en Puebla no está preparado para hacer frente ante la posible presencia de un caso. “La verdad no creo. No creo que haya la suficiente seguridad social para atenderlos. Aunque hay hospitales particulares, muchos de nosotros no tenemos acceso a ese tipo de servicios especiales”, refirió.

La señora Belén tiene dos hijos y detalló que tras la alerta mundial ha optado por platicar con ellos sobre las medidas de higiene que deben reforzar. Reconoció que, aunque el país está en alerta, por ahora lo han tomado con mucha cautela.

“Le hablo mucho a mis hijos sobre el tema de la higiene, que se acuerden que cuando estén con sus compañeritos deben taparse la boca al momento de estornudar, deben lavarse las manos y no tocarse la cara con las manos sucias, de alguna manera es solo reforzar el conocimiento que ya tenemos”, refirió.

A la par destacó que no toda la ciudadanía tiene acceso a los servicios de salud y tampoco se cuentan con los insumos suficientes para combatir las enfermedades recurrentes por lo que puso en duda que el estado esté preparado para atender un caso de Coronavirus.

“Justamente de eso platicaba con mi esposo, que todavía hacen falta muchos hospitales y que poca gente tiene acceso a servicios de salud, entonces, yo creo que no estamos preparados”, reviró.

Por otro lado, el señor Sergio dijo que ante este tipo de casos es primordial mantener la calma y tomar las precauciones pertinentes. En su caso, dijo, desde que confirmaron los casos de coronavirus en México optó por ponerle cubrebocas a su hija como una medida preventiva.

“Mantenemos la calma, pero, por ejemplo, mi hija anda jugando y tiene puesto el cubrebocas. Lo que hemos hecho es reforzar las medidas de higiene”, mencionó. Ante la pregunta de que si la entidad está preparada para hacer frente al COVID-19 también dijo que, desde su perspectiva, no se tiene la infraestructura ni personal suficiente para hacerlo.

“No, claro que no. El año pasado tuve la necesidad de llegar a un hospital de urgencia y me di cuenta que Puebla no está, ni estará preparado para ese tipo de situaciones”, sostuvo.

La señora Patricia indicó que si bien, no entró en pánico al saber de los casos en el país, reconoció que sí la invadió un sentimiento de nerviosismo, pero por ahora ha optado por informarse, estar al pendiente de las recomendaciones y fortalecer la higiene en casa.