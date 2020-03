Poblano residente en Madrid, pide no minimizar pandemia de coronavirus

El escepticismo y la indiferencia de la ciudadanía madrileña provocó que el número de contagiados por coronavirus aumentara de manera acelerada por no acatar las medidas sanitarias de limpieza y aislamiento. Muestra de ello fue que en febrero iniciaron con cuatro casos y, a la fecha, ya rebasan la cifra de 17 mil contagiados, hecho por el que Manuel de Santiago, originario de Puebla y residente en Madrid desde hace 14 años, pide a los poblanos no minimizar la alerta sanitaria y acatar las recomendaciones para evitar más contagios.

“Es una pena que se haya tenido que llegar a esta situación donde incluso, hay unidades del ejército patrullando las calles y multando a la gente que intenta saltarse la cuarentena. Es lamentable que los ciudadanos de los países que estamos en esta situación, no seamos capaces de contener el virus actuando con responsabilidad, porque la gente, pensaba que no pasaba nada, que estaba muy bien seguir saliendo a conciertos, a bares, a restaurantes, pensar que a nosotros no nos iba a afectar porque solo pasaba en otros países” compartió en entrevista vía telefónica con El Sol de Puebla.

Enfatizó que, a pesar de las recomendaciones que el ministro de España hizo extensivas a toda la población, la falta de actuación de los propios ciudadanos agudizó las cifras de mortandad y, si bien, no son tan elevadas como en Italia, sí han perdido vidas.

Aquí se vivió todo con mucho escepticismo, mirando lo que sucedía en Italia, pero pensaban que era algo lejano. Pensaban que aquí, se resolvería mejor la situación y que no íbamos a llegar a este extremo. De hecho, la gente seguía haciendo su vida normal pese a que el gobierno recomendaba el distanciamiento social, tomar medidas estrictas de higiene y al final, fue incrementando el número de contagiados: de 4 pasó a 6, luego a 12, después a 30, luego a 45, después a 85, hasta llegar a los 17 mil que se han informado durante esta mañana del 19 de marzo indicó

Manuel, periodista y corresponsal de Carmen Aristegui, detalló que, de manera particular, tomó la decisión de limitar al máximo los contactos personales y actividades que realizaba a diario: “dejé de usar el transporte público y acudir a ciertos lugares (…) pero en mi entorno había gente que seguía organizando comidas, cenas, reuniones y eso provocó que el virus se siguiera expandiendo mucho más”.





CLIMA DE DESASOCIEGO

Desde el ventanal de su casa Manuel puede observar el parque y las calles aledañas: en este justo momento me asomo por la ventana y no hay nadie en la calle, pero nadie, es nadie (…) no hay nadie en las calles de Madrid. Las personas que tienen que trabajar y que no tienen más remedio que desplazarse, lo hacen, los demás están en casa. Esto también ha repercutido en que haya mejorado la calidad del aire, se han bajado los niveles de contaminación, pero el ambiente, evidentemente es de desasosiego porque no se sabe cuánto tiempo va a durar esta cuarentena comparte

Reconoce que los ministros, desde un principio, advirtieron a la ciudanía de la facilidad con la que se propagaba el coronavirus, les mostraron gráficas y las consecuencias de esto, aun así, la gente no lo tomó en serio.

“Aquí la gente no se lo tomó tan en serio y veo que en México está pasando exactamente lo mismo. La gente en México piensa que no es para tanto, que todavía son poquitos casos y que el país es muy grande y no va a llegar a más, pero lo que sucede es que este virus se propaga de una manera rápida y ¿qué provoca?, que se colapsan los sistemas sanitarios”,

Esto a su vez, comenta, provoca que los países se enfrentan a dilemas éticos muy fuertes, como el hecho de tener que cerrar el país pese al costo económico, e incluso decidir si atienen a una persona u otra.

España ya está habilitando hoteles como hospitales, se están haciendo compras por parte de sanidad, están comprando el material médico, porque sin duda es importante contar con los insumos refirió

Ante este panorama, es que pidió a la ciudadanía, tomar en cuenta las medidas de sanidad como el lavado de manos y especialmente el aislamiento domiciliario, pues de esta manera se disminuirá el riesgo de propagación.