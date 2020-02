Piden atención médica para nevero que fue golpeado en asalto

Familiares de Celso N, el hombre de la tercera edad que fue asaltado y golpeado por jóvenes en la comunidad de Xoyatla del municipio de Tepeojuma, se han pronunciado contra el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte localizado en el municipio de Atlixco, ya que hasta la fecha el masculino no ha sido intervenido quirúrgicamente y aseguran hay falta de atención médica.

Carmen, hija del afectado, comentó que desde que llegó su padre al hospital, ha tenido discusiones con las enfermeras, incluso detalló que no ha sido intervenido desde la semana pasada, debido a problemas de presión baja, así como diabetes y mientras está en reposo, sin embargo, hay días que no recibe alimento.

“No sé por qué no meten a mi papá a cirugía, me mandaron a traer copias y todo, para decirme que no porque tiene la presión baja y la azúcar elevada, igual así le hicieron a mi hermana, y hasta la fecha no es atendido a pesar de que le han dado medicamento para controlar su salud”, puntualizó.

Cabe mencionar, que el septuagenario presenta dos fracturas en sus brazos y una más en la pierna, ingresó el pasado martes al hospital del Valle de Atlixco y hasta la redacción de esta nota no había avance, de igual manera los familiares mencionaron que cubrirán alguna parte de la cirugía, a pasar de que el gobierno federal ha dicho que la atención es gratuita.

El señor Celso desde hace más de cinco décadas se ha dedicado a la venta de nieve y se traslada a comunidades de Tepeojuma, entre ellas Santa María Xoyatla, sin embargo, fue a principios del mes de diciembre de 2019, cuando fue golpeado por un grupo de jóvenes de entre 19 a 20 años, quienes le arrebataron la venta del día.

Después de la primera ocasión, dejó de vender en esta comunidad por la inseguridad que se presenta en la zona, no obstante, lo que molestó a los vecinos, fue que la tarde de lunes de la semana pasada, nuevamente se repitió la historia, pues mientras vendía sus nieves, el sujeto lo acorraló, lo golpeó brutalmente, le quitó el poco dinero que tenía y se reguardó en un domicilio muy cerca de la comunidad.

