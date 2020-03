Pese a pandemia de coronavirus, se niegan a retirar plantón de Palacio Municipal

Aunque las autoridades han mencionado que las personas deben de estar a 1.5 metros de distancia y no estar aglomerados por el coronavirus, el regidor Iván Camacho Mendoza, aseguró que no van a retirar el plantón que está a fuera del Palacio Municipal y en la plancha del Zócalo de la Ciudad, pues consideran que no son un foco de infección.

El presidente de la Comisión de Gobernación en el Ayuntamiento de Puebla, aseguró que no se van a retirar a los manifestantes pese a las recomendaciones por el coronavirus, ya que es una protesta libre y si los apartan, este hecho “podría mal interpretarse”. Incluso dijo que el número de inconformes es menor y no representan algún tipo de peligro.

“No creo que estén generando un riesgo a la salud, en el plantón que está enfrente del Palacio Municipal no so más de ocho personas las que están ahí, a veces hay sólo tres o cuatro, es como salir a la calle, hay más personas, no los vemos como riesgo”, dijo.

A inicios de marzo, el Gobierno Municipal ha publicado constantemente las recomendaciones preventivas para hacer frente al coronavirus y evitar así, cualquier riesgo de contagio.

Entre las acciones que han destacado se encuentran: lavarse las manos con frecuencia, utilizando desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón; al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo flexionado; evitar tocarse la cara con las manos sucias, especialmente los ojos, nariz y la boca; y mantener una distancia mínima de un metro con personas que tengan enfermedades respiratorias.

En suma, han mencionado que si alguna persona tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, que solicite atención médica de inmediato. Asimismo, que lleve una higiene respiratoria, así como de manos básica, y que se quede en su casa hasta que se recupere.