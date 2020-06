Pese a medidas de sanitización, reconocen fallecimientos por Covid-19 en Central de Abasto

Lilia Tamayo Pérez, Presidenta de la nave C y tesorera de la mesa directiva de la Central de Abastos de Puebla, aseguró que pese a que se han realizado todas las medidas de sanitización pertinentes en lo que corresponde a cada uno de las naves de dicho centro de comercio, desafortunadamente se han reportado fallecimientos de algunos trabajadores a causa del Covid-19.

Señaló que mediante diversos mecanismos que se han implementado en los pasillos de las diferentes naves, lo que corresponde a la Nave C, se ha exhortado al uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y centros de lavado de manos en diversos puntos, no obstante, algunos trabajadores, así como clientes que asisten al lugar, no cumplen con las normas que les son recomendadas, además, de lo complicado que resulta controlar un centro de grandes magnitudes como la Central de Abasto.

“Cada 14 días hacemos limpieza de toda la nave y posteriormente un lavado así como sanitización del lugar, todos los clientes, bodegueros y trabajadores del lugar se les pide que utilicen todas las medidas pertinentes para preservar la salud, no podemos tapar el sol con un dedo, si hay contagios, hay personas que han llegado a fallecer, hacemos lo humanamente posible, invitándolos a que cumplan con las medidas que solicitamos”, dijo.

Reconoció que no toda la responsabilidad es del comité organizador; “hay clientes que no cumplen con el mínimo requerimiento, inclusive, hemos tenido algunos problemas ya que el personal de seguridad les conmina a usar por lo menos el cubrebocas pero se ponen violentos, ahí no podemos hacer nada, queremos que la gente que venga se sienta con seguridad, que estamos haciendo cosas para darles las mejores condiciones de salud “, aseveró.

Indicó que por parte de la Presidenta municipal, Claudia Rivera, se han enviado unidades móviles para la realización de Covid-19, donde se les ha invitado a aquellos que han salido positivos para que no asistan a trabajar.

Finalmente, dijo que éste miércoles por la tarde realizarán un lavado de sanitización General en la nave c y en el transcurso de la semana se aplicarán hasta 30 pruebas de Covid-19 a trabajadores de la Central de Abastos.