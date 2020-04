Paran trabajadores de lavado del IMSS por la falta de insumos contra el Covid-19

ATLIXCO.- Un grupo de trabajadores de la planta de lavado de Metepec, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), iniciaron la tarde de éste sábado un paro de labores en protesta por la falta de materiales e insumos para no contagiarse de Covid-19.

Esto ocurrió tras la confirmación, horas previas, de la muerte en el hospital de esa dependencia de La Margarita de una de sus compañeras de nombre Sandra N., presuntamente contagiada por el virus al desarrollar su trabajo.

“Estamos en paro, está cabrona la situación en la planta de lavado, están en riesgo muchas vidas, no tenemos insumos ni nada para hacer frente a esta enfermedad por el mal manejo de los directivos. No hay trajes especiales ni tampoco pruebas para nosotros”, señaló un empleado.

De acuerdo con la versión de los empleados, no regresarán a sus puestos hasta tener una respuesta positiva de la dependencia. “Ya sucedió el primer caso de fallecimiento y la pregunta es, ¿cuántos más estamos contagiados y no presentamos síntomas o de plano no sabemos por no tener un diagnóstico?”, señalaron.

En la planta de lavado decenas de personas, entre hombres y mujeres de la Junta Auxiliar de Metepec, de Atlixco y de la capital del estado limpian materiales de los nosocomios del IMSS de Puebla y parte de Tlaxcala.

“Ya habíamos advertido de posibles consecuencias entre los compañeros por la falta de materiales mínimos de protección ante el Covid 19 y nadie hizo caso de los altos mandos, hasta llegar a esta fatal noticia”, revelaron.