Pandemia desploma venta de juguetes en Puebla

Hasta un 90 por ciento cayeron las ventas de juguetes, en la capital poblana, a causa de la pandemia del Covid-19. El día de hoy, a diferencia de otros años, los fabricantes y vendedores de este giro no podrán gozar de las ganancias que genera esta temporada.

Pese a que no son artículos de primera necesidad, las jugueterías del Centro Histórico de la ciudad este 30 de abril abrieron sus puertas, con la esperanza de obtener ingresos y se mantengan sueldos, rentas y pago de servicios.

“Abril y diciembre son los inyectores de efectivo y al ver que no hay ventas, muchas tiendas incluso están cerrando. Si se ha vendido, pero eso poco se usa para rentas y sueldos, por lo cual una ganancia para el patrón no hay, simplemente se abre para que no caiga en quiebra”, confiesa Ángeles Nambo, encargada de la Juguetería El Mundo de la Barbie -situada en 16 poniente 102, colonia Centro- quien a su vez guarda la esperanza de que hoy mejore un poco, ya que para muchos es quincena.

“Hasta ayer la mayoría no había cobrado, pero confiamos en que algunos esperan la quincena de hoy para que por lo menos se componga”, confiesa.

Pero no solo la contingencia es la culpable de esta baja, también el cierre de calles para carros y transportes y, a este factor, se le añade que los padres de familia ya no compran juguetes como antes. “Toda esta mercancía es de diciembre porque estuvo muy flojo, no han sido las ventas como se esperaban, la gente prefiere regalar muchas cosas tecnológicas a los niños y si de por sí ya veníamos de cabeza, porque ya no regalan lo mismo, ahorita con el Covid, empeoró”, añade.

Por su parte, Francisca Gaitán, encargada de la tienda Mary’s Toys -ubicada en la 16 poniente entre 5 de mayo y 3 norte- comenta haber perdido las ilusiones en este Día del Niño, ya que en sí las compras para este festejo comienzan desde casi un mes anticipado. “La venta por esta celebración, por lo regular, empieza desde el 1 de abril, incluso dos semanas antes”, comparte, luego de añadir que, a pesar de que los precios son bastante accesibles la situación no permite hacer un gasto extra.

Para Nancy García, encargada de la tienda Juguetería Micho -situada en 16 poniente 109 colonia Centro- el confinamiento por coronavirus devastó lo que ella califica como su mejor mes de venta en el año, ya que se hizo una inversión económica adelantada para esta temporada en la que escuelas, comercios y municipios, le consumen para obsequiar a través de eventos. “Nosotros nos prevenimos con compras anticipadamente y tenemos mercancía rezagada, los proveedores nos han pedido que les echemos la mano, pero la realidad es que solo ha salido para nuestro sueldos, rentas e impuestos, que no se han dejado de cobrar (…) está muy difícil la situación y aún no sabemos cómo va a terminar porque aún faltan 30 días y el negocio ya está dando patadas de ahogado”, argumenta.

Al igual que Nancy, Guadalupe Pérez, encargada de la tienda El Travieso –ubicada en 16 poniente 114-B- es otra de las afectadas con mercancía acumulada. “Como cada año nos prevenimos, tenemos un periodo en el que comenzamos a almacenar los juguetes y ver las necesidades, ahorita toda la mercancía está parada”, explica. Asimismo, en la empresa donde labora no solo se preocupan por la entrada de dinero al negocio sino también por sus trabajadores, a quienes, a pesar de la situación no han despedido. “En otros años tenemos más gente trabajando y ahorita no estamos desempleando porque son nuestro apoyo y necesitan del trabajo, no solo en estas fechas sino siempre, lo que ahorita estamos haciendo es cambiar turnos”, enuncia.