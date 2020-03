Otras polémicas frases del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta

La declaración en torno al coronavirus que este miércoles puso en el ojo del huracán al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, no es la única en su haber del político mexicano y es que desde que asumió el cargo como mandatario del estado han sido varios los episodios que el morenista ha protagonizado. Aquí te presentamos el recuento de algunos de ellos.

Entre las mas recientes y hasta «cómicas» se encuentra la que dijo el 9 de septiembre cuando durante una entrevista dijo a una reportera que no lo tacara porque es de los que se excita, cuando en realidad lo único que hizo la comunicadora fue extender su brazo por arriba del hombro del mandatario para colocar su grabadora.

Espérenme tantito, yo soy de los que me excito si me agarran la oreja 9 de septiembre 2019

En octubre del año pasado, Barbosa Huerta, apeló a la religión para decir que por haberle «robado» la gubernatura hubo un castigo divino. Cabe recordar que el actual gobernador llegó al cargo luego de la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso quien resultó ganadora de los comicios pero quien falleció junto con su esposo y también exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en un percance aéreo del que por cierto aún no existe un dictamen con las causas del mismo.

Nos querían extinguir, no podían detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Así fue como ganamos en muchas partes del estado, todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó dios 9 de octubre 2019

En fechas más recientes y de también en torno a la emergencia de coronavirus en Puebla, el mandatario estatal llamó «chocantes» a los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, que reclamaron la falta de jabón y agua en los sanitarios de la dependencia, insumos básicos para hacer frente a coronavirus pues la recomendación mundial es el lavado de manos de forma frecuente.

(Trabajadores) de las oficinas centrales (de la SEP) pues que le echen agua con una cubeta, puf, que chocantes

21 de marzo 2020

También en torno a la pandemia, dijo a los empresarios de Puebla que no buscaran beneficios.

“Son decisiones que se irán tomando conforme vayan dándose las situaciones en concreto, hoy todavía no estamos en esa condición, o sea que Canacintra también y todos los que contribuyen, que no solamente son los empresarios, son todos, ustedes, nosotros, cuando consumimos, cuando compramos, no podemos dejar de contribuir, así que les pedimos solidaridad a los señores empresarios y no ver coyunturas para buscar algún resquicio de beneficio”, 17 de marzo 2020

De igual forma constantemente a acusado a los medios de comunicación de inventar cosas cuando en realidad sólo se trata de preguntas para conocer sobre los hechos acontecidos en la entidad.

¿Por qué inventas eso? ¿Para que mañana tu primera plana diga eso?

29 de noviembre de 2019

Y finalmente está las frase que este miércoles le ha dado la vuelta al mundo a segurar que el coronavirus es una enfermedad de gente rica.

La mayoría son gente acomodada eh, ¿sí lo saben o no? si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes, sale

25 de marzo 2020

Voy a seguir (atendiendo a la gente) hasta que me dé coronavirus y muchas gentes ya vinieron a verme para pedirme ayuda solidaria, esa es la parte que nos viene y de la cual nos estamos preparando para responder

25 de marzo 2020