“No vamos a permitir que se instale el caos” en la SEP, advierte Barbosa a SNTE

“Nosotros no vamos a permitir que el caos se instale en nuestra entidad”, así lo advirtió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a la sección 51 del SNTE, luego de que la agrupación magisterial ordenara parar toda actividad no esencial en la Secretaria de Educación Pública tras una presunta segunda muerte de un trabajador por Covid-19.

“Lo que nunca debe haber es caos, porque el caos es el deterioro total, si ya no hay condiciones, si hay riesgos para que los trabajadores de la educación u otros trabajadores sigan trabajando, que no trabajen yo no tengo ningún problema”

Por ello instruyó al secretario de Gobernación, David Méndez, dialogar con el sindicato para analizar el tema y con ello dar una solución a la problemática, que podría incluir el cese de las actividades, pese a que ayer el propio gobernador se negaba a cerrar la SEP, aunque advirtió que lo que no debe detenerse es el ciclo escolar.

“Yo respeto mucho a los sindicatos y si hoy un sindicato decide parar y no trabajar, hoy lo que les pido es dialogar primero…. Si hay que parar toda la actividad no pasa nada”

ACUSAN SEGUNDA MUERTE DE TRABAJADOR POR COVID-19

Suspensión inmediata de las actividades no esenciales en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del estado, fue lo que ordenó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación luego de que los trabajadores acusaran un nuevo fallecimiento de un trabajador de dicha dependencia a causa de Covid-19.

A través de un comunicado la SNTE Sección 51, indicó que será a partir de este jueves 23 de abril que, en las diferentes áreas de la SEP, incluyendo área central, CORDES, Recta, CIS y el resto de las unidades en las que se suspendan las actividades presenciales.

En el documento recordaron que las indicaciones del Consejo de Salud General que emitieron a través del acuerdo publicado el 21 de abril indicaron que se ordenaba la suspensión de dichas actividades desde el pasado 30 de mayo

“Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de las actividades no esenciales (…) para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población”, indicaron.

Destacaron que esta medida se aplicará de manera inmediata a fin de mitigar la transmisión y dispersión del virus de coronavirus en la comunidad.