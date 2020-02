No se eliminará el cobro en estacionamientos de centros comerciales en Puebla

La iniciativa para eliminar el cobro del servicio de estacionamiento en centros comerciales es ilegal y por lo tanto inviable, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado, Juan Pablo Kuri Carballo, tras sostener una reunión de trabajo con regidores del municipio de Puebla e integrantes de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP).

“Es inviable eliminar el cobro de estacionamientos, es ilegal, hay que trabajar para mejorar la experiencia del usuario en centros comerciales. Hoy el tema de la inseguridad en los centros comerciales y en los estacionamientos, porque hoy también hablaban los regidores de la capital de los estacionamientos en el Centro Histórico. Me parece una buena propuesta, no el regular las tarifas porque eso no se puede, pero sí pedirle que mejoren las condiciones, los accesos, los baños, la limpieza y también se hagan responsable de algún siniestro”.

Aseguró que es mínima la incidencia delictiva en materia de robos al interior de centros comerciales o de los estacionamientos de los mismos, sin embargo, reconoció acercamientos entre empresarios y las aseguradoras para que se cubran los daños totales o parciales dentro de estos espacios.

