“No por ser prostitutas quiere decir que no tengamos valor”, sexoservidoras se unen al 9M

Las 35 mujeres de la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla A.C., se unirán al paro nacional por el Día de la Mujer nombrado #UnDíaSinNosotras, pues consideran que su profesión no les quita su valor de mujer y al igual que todas las féminas del país, están cansadas de toda la violencia y los feminicidios.

En entrevista con este medio, María de Lourdes Hernández, representante legal de la organización, compartió que el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, se unirán a las manifestaciones que se efectuarán en el municipio. De igual modo, no trabajarán el 9 de marzo, pues quieren visibilizar la importancia de su labor en la sociedad.

“Nos vamos a unir porque somos mujeres y porque no por ser prostitutas quiere decir que no tengamos valor. Nos queremos y nos amamos como mujeres, este trabajo de ser sexoservidora es por muchas razones, porque tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia y también en ocasiones porque les gusta este trabajo. Acompañaremos a las feministas, y nos uniremos para que el gobierno también vea que aquí estamos”, dijo.

Otro de los motivos por los que se unirán a las manifestaciones del 8 de marzo, es porque no quieren que las autoridades las sigan considerando como “un cero a la izquierda”, ya que ellas también tienen derechos y por tal motivo deben de ser respetadas.

“Lulú” aceptó que muchas de sus compañeras que no son parte de la organización, van a trabajar en el día del paro nacional #El9NadieSeMueve, pues en algunos casos la necesidad económica es muy grande.

Compartió que alrededor de 30 hombres son los que las vistan por día, también acuden mujeres, pero esta cantidad es menor. Incluso ya les notificaron a los clientes frecuentes, que ese día no las van a encontrar. “A veces no sólo es para pedir el servicio, también la hacemos de psicólogas, les gusta platicar y por ese motivo nos buscan muchas personas”, agregó.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES HA INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE

Cony es una mujer que también se dedica a la prostitución, su familia está enterada de su trabajo y lo ejerce con mucho orgullo pues por esta labor ha salido adelante. También se unirá al paro nacional porque cree que la violencia en contra de las mujeres ha incrementado considerablemente.

“Nos vamos unir porque necesitamos respeto y que nos valoren como mujeres. Nos unimos para que ya no nos lastimen, humillen o sometan, ¿por qué lastimarnos cuando somos dadoras de vida?, ¿por qué los hombres nos maltratan cuando vinieron del vientre de una mujer? Entonces ya es momento de decir basta”, expresó

Cree que las mujeres no deberían de alzar la voz sólo un día al año, pero este paro nacional es un buen inicio para no quedarse calladas y exigirles a las autoridades que paren la ola de feminicidios que se han registrado en últimos meses, y que tomen medidas para poner un alto al acoso, así como hostigamiento sexual.

“Estoy muy molesta, no entiendo porque hay tanta agresividad en contra de nosotras, de nuestro género. Creo que las protestas a muchas personas no les gustan, ofenden a nuestras amigas las feministas, pero no saben ni siquiera que significa feminismo, cuando ellas buscan equidad”, dijo.

Cony está completamente segura de que su trabajo no le quita su valor como mujer y aunque no tiene un título “de escuela de prostitución”, debe de ser respetada como una doctora, ingeniera o abogada. “Nací mujer porque Dios así lo decidió y con orgullo lo saco a flote, debo de ser valorada y respetada, no puedo ser ofendida por lo que hago. El ser sexoservidora no puede quitarme mi valor y no le da permiso a nadie de humillarme u ofenderme. Este es un trabajo como todos”, puntualizó.

Hasta el momento, nunca ha vivido una situación en donde se haya sentido insegura o algún suceso en donde un cliente le faltara al respeto, pero aceptó que actualmente la situación para las prostitutas ya es complicada y teme que las autoridades no tomen cartas en el asunto. “Jamás he sido abusada o sometida por ningún hombre, nunca lo he permitido (…) hay que enseñar a los hijos a no ser machistas y a respetar, que debe de existir equidad y ante todo aprender a respetar a todas las personas”, concluyó.