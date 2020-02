No hay documentación suficiente para solventar observaciones de Gali: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa señaló que no hay documentación suficiente para solventar las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a la última cuenta pública del ex mandatario Antonio Gali correspondiente al año 2018.

En entrevista, informó que en esta revisión no se encontró la documentación que solicitó el órgano de fiscalización, pero también expuso que esta no es la revisión final de la ASF por lo que habrá un seguimiento permanente.

“Hay obras que están gastadas y no están justificadas, no tienen documentación en cuanto al gasto realizado en ellas, de eso se trata y sí, tenía información de eso hace no menos de un mes”, manifestó.

Miguel Barbosa adelantó que todas las irregularidades que se acrediten serán sancionadas, pues no negociará con la aplicación de la ley ni con algún círculo político.

Por otra parte, el gobernador aseguró que no habrá impunidad en los casos de feminicidio, ya que todos los incidentes de los que se tiene conocimiento fueron judicializados y ya existen condenas o se encuentran en proceso.

Asimismo, dio a conocer que este fin de semana se localizaron siete mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, algunas de ellas se fueron por voluntad propia de sus hogares.

