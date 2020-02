Niega Barbosa actos de hostigamiento contra Nancy de la Sierra

El gobernador Luis Miguel Barbosa negó cualquier acto de hostigamiento en contra de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo por parte del gobierno del Estado o de las instituciones.

No sé a qué se refiere, pero yo niego absolutamente que haya una utilización de instituciones sobre algún caso de violación de derechos humanos Dijo

En entrevista en Ciudad Serdán, el mandatario declaró que contestará a la senadora del Partido del Trabajo (PT) cuando sea notificado del exhorto que envíe la Mesa Directiva del Senado de la República.

“Cuando me notifiquen el exhorto voy a contestar a la Mesa Directiva, no se vale que por ser integrante de la Mesa Directiva expida ese pronunciamiento. Yo no soy la Fiscalía General del Estado, soy el Poder Ejecutivo, la fiscalía es un órgano constitucional autónomo”, dijo.

El gobernador Barbosa lamentó que alguien se sienta hostigada u hostigado, ya que no existe algún indicio de alguna investigación contra la senadora.

El jueves 20 de febrero, la Mesa Directiva del Senado de la República condenó enérgicamente cualquier acto de hostigamiento cometido desde el Gobierno del Estado y sus instituciones en contra de la senadora del PT, Nancy de la Sierra, al tiempo de exigir seguridad jurídica para la legisladora en caso de cualquier investigación en su contra o de su familia.

