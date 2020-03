Naranjitas demás de 60 años descansarán con goce de sueldo por coronavirus

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informó que el personal de más de 60 años tendrá descanso con goce de sueldo por la contingencia del coronavirus, también dieron a conocer que han entregado de manera periódica materiales a los naranjitas para prevenir esta enfermedad. Sin embargo, aceptaron que algunos de los trabajadores han optado por no ocupar el equipo necesario.

Luego de que el Sol de Puebla diera a conocer que los “naranjitas” no cuentan con las medidas necesarias de higiene y seguridad para hacer frente al coronavirus, el Organismo informó que han dotado de herramientas y el equipo necesario para desarrollar las actividades propias de la limpieza de la ciudad. No obstante, el personal en ocasiones decide no portar dicho equipamiento.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que existen supervisores que piden constantemente el uso de estos aditamentos, pero no detallaron si hay alguna sanción por encontrar a algún trabajador sin el equipo pertinente.

Incluso enlistaron que desde el 25 de junio hasta el 10 de marzo de este año, realizaron acciones preventivas como instalar un comité de seguridad e higiene en el Organismo, campañas preventivas de vacunación, entrega de material de trabajo a personal de barrido manual y mecánico, entrega de apoyos para la salud, campaña de comunicación interna sobre coronavirus, instalación de gel antibacterial en oficinas y entrega de material preventivo del coronavirus al personal operativo.

Asimismo, informaron que en próximos días se implementarán más acciones preventivas ante el riesgo que representa el coronavirus, como el descanso del personal de más de 60 años con goce de sueldo, la aplicación de gel antibacterial en cada una de las faenas de trabajo de las cuadrillas y la obligatoriedad de cubrebocas en las actividades de limpieza de la ciudad.

De igual modo, a través de postales informarán las medidas básicas para la prevención de esta enfermedad como lavarse las manos, no tocarse la cara, no saludar a la gente de mano, beso o abrazo.