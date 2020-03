¡Momento de decir basta! Verónica se sumará al paro por todas las que luchan

Verónica Bravo Mejía, es diseñadora de modas, su profesión da pie a que escuche muchas historias de mujeres, algunas buenas y otras malas; y por todas estas personas que han luchado por alzar su voz, determinó que se unirá el 9 de marzo, al Paro Nacional por el Día de la Mujer #UnDíaSinNosotras.

Vero, como le dicen sus familiares y amigos tiene 45 años de edad, está divorciada y tiene dos hijos, un joven de 20 años, así como una niña de 13 años. Conforme a lo que ha vivido y de acuerdo a sus experiencias, ha empezado a entender los colectivos feministas y aplaude los últimos movimientos para visibilizar los derechos de las mujeres. “Me parece muy importante, creo que ya es momento de decir basta y cuando yo empecé a escuchar de este movimiento no creí que fuera a tomar la fuerza que tomó, pero me parece perfecto y digno de aplaudirse”, compartió.

Al sumarse a este movimiento que convocaron las feministas veracruzanas “Brujas del mar”, sabe que tendrá pérdidas económicas en su negocio, incluso que ese día podría perder clientes, pero cree que visibilizar la violencia en contra de las mujeres es primordial. “Sí me voy a sumar, lo pensé mucho porque al final de cuentas voy a dejar de generar un ingreso, pero me parece importante participar porque creo que es una manera de colaborar con todos estos movimientos”, expresó.

A sus hijos ya les compartió que el 9 de marzo se unirá al Paro Nacional, con todo lo que conlleva (no hacer labores domésticas, no salir, y no comprar ningún producto) y los dos le aplaudieron su decisión. En suma, cree que es un buen ejemplo tanto para su hijo como para su niña, pues los dos deben de saber qué es la violencia de género y que está mal ejercerla.

Puede que si sea un ingreso considerable lo que pierda y día con día varía mi clientela, pero en su mayoría son mujeres y espero que todas se unan. A las que les he preguntado si van a participar me han dicho que sí y eso también me motivo a unirme Agregó

Hay muchas mujeres que no se van a sumar a esta movilización por diferentes circunstancias, como razones económicas y creencias personales, para Verónica todas las decisiones deben de respetarse, y entre mujeres mostrar sororidad.

“Es muy respetable, algunas mujeres, aunque quieran no pueden porque les trae consecuencias en su empresa como perder el trabajo o que les descuenten el día. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de decidir libremente, entonces tengo una ventaja y no me queda más que apoyar”, acotó.

Aseguró que durante sus 45 años de vida jamás había visto un movimiento de tal magnitud y encabezado por mujeres, y se siente orgullosa que ahora ella podrá ser parte de esto. “Es muy importante este paro y me hace sentir bien el participar, porque tenemos que alzar la voz, y todo arranca desde la inseguridad que estamos viviendo. Sobre todo, como mujer es una inseguridad sobre, estamos vulnerables”, comentó.

Como mujer, aceptó que en algún momento de su vida ha tenido miedo o ha sufrido un acoso menor en las calles como recibir chiflidos y piropos, por tal motivo, también cree urgente promover políticas públicas para acabar con el acoso, así como hostigamiento. “Todas las mujeres creo que hemos sufrido de violencia de alguna u otra forma desde una mirada incomoda hasta cuando uno conduce los hombres te gritan: tenías que ser mujer. Entonces eso es una manera de violentar”, concluyó.

Hay que recordar que el movimiento #UnDíaSinNosotras ha sido convocado por varios colectivos, quienes piden a las mujeres del país unirse a un paro nacional el próximo 9 de marzo. La meta es que ninguna fémina vaya al trabajo, escuela o actividades como protesta en contra de los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual.

Las mujeres del colectivo “Las Brujas del mar” fueron las primeras en lanzar la convocatoria y pidieron a todas las mujeres que no asistan a sus trabajos, no vayan a clases, no consuman ni vendan nada, no salgan a la calle, y que no realicen ningún tipo de trabajo doméstico.

